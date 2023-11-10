Як батько Маші Єфросиніної карав її за брехню — історія з підліткового віку

Ведуча Маша Єфросиніна у програмі "Дорослі дівчата". Фото: скриншот з YouTube

Відома українська телеведуча Маша Єфросиніна розповіла про брехню в її сім’ї. Ведуча програми "Дорослі дівчата" чесно зізналася, що її тато карав у тих ситуаціях, коли вона говорила неправду, і згадала певні моменти зі свого підліткового віку.

Про те, як саме Машу Єфросиніну карав батько, вона розповіла в одному з випусків програми "Дорослі дівчата" в YouTube.

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Як тато Маші Єфросиніної карав її за брехню

Українська ведуча згадала, як у 13 років її тато впіймав її на тому, що вона курила. Вона розповіла, яке покарання для неї він придумав за те, що вона цим займалася, і що саме він їй казав за те, на що її підговорювали її подружки.

"Мене тато дуже карав за брехню. І в дитинстві він настільки часто ловив мене на брехні… Я почала курити в 13. А ми що тоді курили? Я курила цигарки MORE. Ти, поки її спалиш, старішаєш на десять років, бо вона довга. І мені тато каже: "Десять днів домашнього арешту!" Я кажу: "Чого? Це ж не моє". А він каже: "Брехатимеш усім тим подружкам, які тобі сказали це доповісти", — зазначила Маша Єфросиніна.

Маша Єфросиніна з Олею Поляковою у програмі "Дорослі дівчата". Фото: скриншот з YouTube

Також відома телеведуча згадала, як її мати теж одного разу хотіла збрехати, але тато не дав цього зробити. Маша розповіла, як її батько не хотів, щоб вона їхала до Америки на навчання через те, що її мати хотіла підробити свідоцтво про народження, вдаючи, що їй не 13, а 16.

"Тато мене обожнював, аб’юзером він не був, бо він мене до 16 готовий був постійно плекати. Але він вірив у те, що за брехню треба платити, вона 100% викриється! І те, що за це треба буде нести покарання або долею, або випробуванням… Він вважав, що на брехні не буде великого успіху", — також додала українська телеведуча.

Що відомо про сім’ю Маші Єфросиніної

Батько української телеведучої Олександр був інженером-будівельником, а мати Людмила за освітою — економістка, раніше працювала у "ПриватБанку". На жаль, батька не стало у 2000 році. Зараз її мати займається бізнесом.

Також Маша Єфросиніна має молодшу сестру Єлизавету, яка у 2009 році вийшла заміж за сина колишнього президента України Віктора Ющенка Андрія. У 2012 році вони розлучилися.

Маша Єфросиніна зі своїми батьками і молодшою сестрою. Фото: Instagram Маші Єфросиніної

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