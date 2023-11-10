Как отец Маши Ефросининой наказывал ее за ложь — история с подросткового возраста

Ведущая Маша Ефросинина в программе "Взрослые девочки". Фото: скриншот с YouTube

Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина рассказала о лжи в ее семье. Ведущая программы "Взрослые девочки" честно призналась, что ее папа наказывал в тех ситуациях, когда она говорила неправду, и вспомнила определенные моменты своего подросткового возраста.

О том, как именно Машу Ефросинину наказывал отец, она рассказала в одном из выпусков программы "Взрослые девочки" в YouTube.

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Как папа Маши Ефросининой наказывал ее за ложь

Украинская ведущая вспомнила, как в 13 лет папа поймал ее на том, что она курила. Она рассказала, какое наказание для нее он придумал за то, что она этим занималась, и что именно он говорил ей за то, что ее подговаривали ее подружки.

"Меня папа очень наказывал за ложь. И в детстве он настолько часто ловил меня на лжи… Я начала курить в 13. А мы что тогда курили? Я курила сигареты MORE. Ты, пока ее скуришь, стареешь на десять лет, потому что она длинная. И мне папа говорит: "Десять дней домашнего ареста!" Я говорю: "Чего? Это же не мое". А он говорит: "Будешь врать всем тем подружкам, которые тебе сказали это доложить", — отметила Маша Ефросинина.

Маша Ефросинина с Олей Поляковой в программе "Взрослые девочки". Фото: скриншот с YouTube

Также известная телеведущая вспомнила, как ее мать тоже однажды хотела соврать, но папа не дал этого сделать. Маша рассказала, как ее отец не хотел, чтобы она ехала в Америку на учебу из-за того, что ее мать хотела подделать свидетельство о рождении, делая вид, что ей не 13, а 16.

"Папа меня обожал, абьюзером он не был, потому что он меня до 16 готов был постоянно лелеять. Но он верил в то, что за ложь надо платить, она 100% раскроется! И то, что за это нужно будет нести наказание или судьбой, или испытанием... Он считал, что на лжи не будет большого успеха", — также добавила украинская телеведущая.

Что известно о семье Маши Ефросининой

Отец украинской телеведущей Александр был инженером-строителем, а мать Людмила по образованию — экономист, раньше работала в "ПриватБанке". К сожалению, отца не стало в 2000 году. Сейчас ее мать занимается бизнесом.

Также у Маши Ефросининой есть младшая сестра Елизавета, которая в 2009 году вышла замуж за сына бывшего президента Украины Виктора Ющенко Андрея. В 2012 году они развелись.

Маша Ефросинина со своими родителями и младшей сестрой. Фото: Instagram Маши Ефросининой

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