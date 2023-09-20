Instagram заблокировал личные фото Маши Ефросининой – ведущая отреагировала

Украинская телеведущая Маша Ефросинина во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина обратилась к своим подписчикам в Instagram. Телезвезда рассказала о том, как ее блокируют в социальной сети Instagram, и показала, какую публикацию на ее странице удалили.

Соответствующие фотографии появились на странице Маши Ефросининой в Instagram.

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Публикация ведущей

Женщина высмеяла тех, кто пытается заблокировать даже личные фотографии, которыми она делилась на своей странице в Instagram. Она совсем не понимает, зачем люди это делают, но отметила, что хейтеры не дождутся своих побед.

Маша показала фотографии, сделанные в черно-белом цвете. На снимках женщина предстала перед камерой в черном платье, которое хорошо подчеркивало ее формы и фигуру.

"С какого-то непонятного черта Instagram удалил мой вчерашний пост с этими фото, которые лучше всего отражают мое сегодняшнее внутреннее состояние. Недождетесь! Без всяких объяснений и предупреждений публикация исчезла, может я уже своим видом визуализирую для, сами знаете кого, язык вражды? Хотя мне кажется, я здесь котик..", — написала под фотографиями украинская телеведущая.

Публикация украинской телеведущей Маши Ефросининой. Фото: скриншот из Instagram

Реакция сети

Пользователи Instagram не смогли просто так пройти мимо таких снимков и самой публикации Маши. Поэтому под ней стали появляться разные комментарии, где подписчики украинской телеведущей стали оставлять свое мнение по поводу фото.

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Комментарий со страницы Маши Ефросининой. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Маши Ефросининой. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Маши Ефросининой. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Маши Ефросининой. Фото: скриншот из Instagram

Приговор в России

Украинская телеведущая Маша Ефросинина получила неожиданный приговор в России, где ее якобы хотят посадить в колонию на семь лет. Известно, что речь идет якобы о деле распространения военных "фейков" по мотивам политической ненависти.

Впрочем, женщина отметила, что она не боится никаких приговоров в России, и обратилась к своим коллегам в стране-агрессоре.

Публикация Маши Ефросининой по приговору в России. Фото: скриншот из Instagram

"Мне чхать на все эти приговоры! Знаете почему? Потому что я свободная: в своих действиях, в своих высказываниях, в своих решениях! В своей стране! А вы — нет! Я не зарабатываю ни копейки, ни за свой пост с позицией, прикиньте, так бывает! Я не могу вылететь из Киева на самолете уже полтора года, а вы свободно передвигаетесь по миру (пока что). Я живу в стране, которую террор вашего диктатора ведет в экономическую и ментальную пропасть! Но я свободнее вас, рабов! И вашей всей плешивой власти!", — высказалась Маша Ефросинина.

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