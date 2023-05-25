Бен Аффлек висунув Дженніфер Лопес несподівані умови – що вирішив актор

Співачка Дженніфер Лопес зі своїм чоловіком Беном Аффлеком на прем'єрі фільму "Мати" в Лос–Анджелесі. Фото: скріншот з YouTube

Між американською співачкою Дженніфер Лопес та її чоловіком Беном Аффлеком продовжує посилюватися напруга в стосунках. А цього разу відомий американський актор висунув умови, які допоможуть зберегти шлюб з Дженніфер Лопес.

Про це повідомляє портал The Mirror.

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Відомо, що з самого початку у сім’ї Дженніфер Лопес та Бена Аффлека був справжній матріархат. Співачка встановлювала власні порядки вдома та досить часто зневажала своїм чоловіком, але тепер, ймовірно, настав час для Бена Аффлека.

Так, через постійні конфлікти зі своєю дружиною американський актор висунув умови, які допоможуть зберегти їхній шлюб.

Співачка Дженніфер Лопес з чоловіком Беном Аффлеком на відпочинку в Парижі. Фото: Pinterest

Варто зазначити, що Бен Аффлек дуже часто показує солідарність в бік своєї дружини. Так, він часто ходить заради неї на різні світські заходи, хоча він їх не любить. Також актор допомагав Дженніфер Лопес запустити власну лінійку алкогольних напоїв та бути веселим на камеру поруч з нею.

Але відтепер Бен Аффлек відмовляється відвідувати різні світські тусовки, таким чином, він хоче трохи від дружини роз’єднатися.

"Він впевнений, що це не зашкодить їхньому шлюбу, але їм просто потрібно на якийсь час роз'єднатися. Джей Ло має обміркувати його слова і змиритися з цією перспективою, що для неї, напевно, буде дуже непросто", – стверджують у близькому оточенні пари.

Американський актор Бен Аффлек зі своєю дружиною Дженніфер Лопес на прогулянці в Голлівуді. Фото: Pinterest​​

З цього моменту американський актор виходитиме у світ тільки тоді, коли його дружині справді потрібна буде його підтримка. Наприклад, нещодавно Бен Аффлек відвідував прем’єру фільму "Мати" разом зі своєю дружиною, де вона зіграла головну роль.

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