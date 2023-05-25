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Матриархат кончился? Бен Аффлек не выдержал и выдвинул требования Дженнифер Лопес

25 мая 2023 15:20
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Бен Аффлек выдвинул Дженнифер Лопес неожиданные условия – что решил актер
Певица Дженнифер Лопес со своим мужем Беном Аффлеком на премьере фильма "Мать" в Лос–Анджелесе. Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Между американской певицей Дженнифер Лопес и ее мужем Беном Аффлеком продолжает усиливаться напряжение в отношениях. На этот раз известный американский актер выдвинул условия, которые помогут сохранить брак с Дженнифер Лопес.

Об этом сообщает портал The Mirror.

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Известно, что с самого начала в семье Дженнифер Лопес и Бена Аффлека был настоящий матриархат. Певица устанавливала собственные порядки дома и довольно часто презирала своего мужа, но теперь, вероятно, пришла пора для Бена Аффлека.

Так, из–за постоянных конфликтов со своей женой американский актер выдвинул условия, которые помогут сохранить их брак.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек
Певица Дженнифер Лопес с мужем Беном Аффлеком на отдыхе в Париже. Фото: Pinterest

Стоит отметить, что Бен Аффлек часто показывает солидарность в сторону своей жены. Так, он часто ходит ради нее на разные светские мероприятия, хотя он их не любит. Также актер помогал Дженнифер Лопес запустить линейку алкогольных напитков и быть веселым на камеру рядом с ней.

Но отныне Бен Аффлек отказывается посещать разные светские тусовки, таким образом, он хочет немного от жены отсоединиться.

"Он уверен, что это не повредит их браку, но им просто нужно на время разъединиться. Джей Ло должна обдумать его слова и смириться с этой перспективой, что для нее, наверное, будет очень непросто", – утверждают в близком окружении пары.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек
Американский актер Бен Аффлек со своей женой Дженнифер Лопес на прогулке в Голливуде. Фото: Pinterest

С этого момента американский актер будет выходить в свет только тогда, когда его жене действительно нужна его поддержка. К примеру, недавно Бен Аффлек посещал премьеру фильма "Мать" вместе со своей женой, где она сыграла главную роль.

Напомним, мы писали о том, что актер Бен Аффлек признался, на что он потратил 600 тысяч долларов гонорара.

Ранее мы рассказывали о том, что американский актер Бен Аффлек открыл секреты диеты своей жены Дженнифер Лопес.

Также мы сообщали, что американскую звезду Дженнифер Лопес осудили за авторские слабоалкогольные напитки.

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