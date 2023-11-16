Матвєєва розповіла про стосунки з чоловіком, який молодший за неї на 20 років

Ведуча на каналі "СТБ" Надія Матвєєва на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Українська телеведуча Надія Матвєєва висловилася про стосунки з чоловіком, який на 20 років молодший за неї. Ведуча каналу "СТБ" розповіла про кохання і розкрила подробиці особистого життя своїм підписникам в соцмережі.

Про свої стосунки з чоловіком Надія Матвєєва висловилася на сторінці в Instagram.

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Стосунки Надії Матвєєвої з чоловіком

Ведуча каналу "СТБ" розповіла про те, що їй постійно каже її коханий, який молодший за неї на 20 років. За словами Надії Матвєєвої, чоловік просить її не підлаштовувати його під себе і висловлювати власні сумніви, як бажання.

"Коханий нагадує мені: "Приймай мене таким, як є, не намагайся підлаштувати під себе. Це свобода для мене, можливість вільно дихати у стосунках, бути щасливим. А свої думки, ідеї, сумніви, невдоволення висловлюй, як бажання, а не претензії. Будь собою"", — розповіла Надія Матвєєва.

Ведуча Надія Матвєєва на телебаченні. Фото: скриншот з Instagram

Вона також розповіла, про що вона нагадує сама собі, коли перебуває у стосунках з чоловіком. Надія Матвєєва просить саму себе підтримувати коханого і не давати ніяких порад, якщо він про них не просить. Крім того, вона просить себе поважати його особистий шлях.

"Я нагадую собі: "Вір в нього, як в себе. Підтримуй, надихай, але не намагайся "рятувати" у складні для нього моменти, утримуйся від порад, якщо не просить. Поважай особистий шлях чоловіка, який він має пройти по життю, можливо, зі складнощами та навантаженням", — також каже українська телеведуча.

Що для Надії Матвєєвої є кохання

Ведуча каналу "СТБ" розповіла про те, що для неї є кохання між двома людьми. Вона навела приклад власних стосунків, зазначивши, що їй завжди цікаво пізнавати світ разом зі своїм коханим.

"Кохання, як на мене, — це подорож, пригода і відповідальність. Буває незрозуміло, складно, але завжди цікаво, бо у цій подорожі разом пізнаємо себе і світ. І так стається в усі часи, і в наш буремний час, коли пари намагаються зберегти кохання, попри важкі випробування", — розповідає Надія Матвєєва.

Ведуча Надія Матвєєва про кохання і стосунки. Фото: скриншот з Instagram

Особисте життя Надії Матвєєвої

Українська ведуча двічі розлучалася, а зараз має чоловіка, який на 20 років молодший за неї. Спочатку через таку велику різницю у віці Надія сумнівалася в їх стосунках, але згодом вона прийняла це, хоча мама із сином не сприймають їх.

Зараз закохана пара разом вже два роки, але свого чоловіка Надія поки не показує. Вона не ділиться жодними спільними фотографіями зі своїм обранцем.

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