Матвеева рассказала об отношениях с мужчиной, который младше ее на 20 лет

Ведущая на канале "СТБ" Надежда Матвеева на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Украинская телеведущая Надежда Матвеева высказалась об отношениях с мужчиной, который на 20 лет младше ее. Ведущая канала "СТБ" рассказала о любви и раскрыла подробности личной жизни своим подписчикам в соцсети.

О своих отношениях с мужчиной Надежда Матвеева высказалась на странице в Instagram.

Читайте также:

Отношения Надежды Матвеевой с мужчиной

Ведущая канала "СТБ" рассказала о том, что ей постоянно говорит ее любимый, который младше ее на 20 лет. По словам Надежды Матвеевой, мужчина просит ее не подстраивать его под себя и выражать собственные сомнения, как желания.

"Любимый напоминает мне: "Принимай меня таким, как есть, не пытайся подстроить под себя. Это свобода для меня, возможность свободно дышать в отношениях, быть счастливым. А свои мысли, идеи, сомнения, недовольство выражай, как желания, а не претензии. Будь собой"", — рассказала Надежда Матвеева.

Ведущая Надежда Матвеева на телевидении. Фото: скриншот из Instagram

Она также рассказала, о чем она напоминает сама себе, когда находится в отношениях с мужчиной. Надежда Матвеева просит себя поддерживать любимого и не давать никаких советов, если он о них не просит. Кроме того, она просит себя уважать его личный путь.

"Я напоминаю себе: "Верь в него, как в себя. Поддерживай, вдохновляй, но не пытайся "спасать" в сложные для него моменты, воздерживайся от советов, если не просит. Уважай личный путь мужчины, который он должен пройти по жизни, возможно со сложностями и нагрузкой"", — также говорит украинская телеведущая.

Что для Надежды Матвеевой есть любовь

Ведущая канала "СТБ" рассказала о том, что для нее есть любовь между двумя людьми. Она привела пример собственных отношений, отметив, что ей всегда интересно познавать мир вместе со своим любимым.

"Любовь, как по мне, —- это путешествие, приключение и ответственность. Бывает непонятно, сложно, но всегда интересно, потому что в этом путешествии вместе познаем себя и мир. И так происходит во все времена, и в наше бурное время, когда пары пытаются сохранить любовь, несмотря на тяжелые испытания", — рассказывает Надежда Матвеева.

Ведущая Надежда Матвеева о любви и отношениях. Фото: скриншот из Instagram

Личная жизнь Надежды Матвеевой

Украинская ведущая дважды разводилась, а сейчас у нее есть мужчина, который на 20 лет младше ее. Сначала из-за такой большой разницы в возрасте Надежда сомневалась в их отношениях, но впоследствии она приняла это, хотя мама с сыном не воспринимают их.

Сейчас влюбленная пара вместе уже два года, но своего мужчину Надежда пока не показывает. Она не делится никакими общими фотографиями со своим избранником.

Напомним, мы писали о том, что телеведущая Надежда Матвеева рассказала о проблемах со своим отцом.

Раньше мы рассказывали о том, что украинская ведущая Надежда Матвеева вспомнила о конфликте со своей мамой.

Также мы сообщали о том, что журналистка Маричка Падалко рассказала, как ее хотели перекупить другие каналы.