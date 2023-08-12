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Меган Маркл и принц Гарри не могут договориться о методах воспитания детей — СМИ

12 августа 2023 14:18
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Меган Маркл и принц Гарри не могут договориться о методах воспитания детей.
Меган Маркл и принц Гарри. Фото: instagram.com/princeharryofengland/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Принца Гарри с женой видели вместе на публике всего четыре раза за последние восемь месяцев. Паре приписывают проблемы в отношениях.

Об этом пишет The Sun.

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Пока принц Гарри работает над проектами и беспокоится о безопасности своих детей, Меган хочет вернуться к публичной жизни — вместе с четырехлетним Арчи и двухлетней Лилибет. Инсайдер сказал, что пара имеет разные представления о воспитании детей, и что Гарри очень пострадал от своего публичного воспитания.

Арчи и Лилибет редко видят вне семейного особняка Монтесито стоимостью 11 миллионов фунтов стерлингов.

 

Но хотя 38-летний Гарри одержим безопасностью и конфиденциальностью, Меган хочет воспитывать их открыто в Калифорнии.

 

И пока Гарри вылетел в пятидневную поездку в Японию и Сингапур, чтобы сыграть в турнире поло для своей благотворительной организации Sentebale со своим аргентинским другом Игнасио Фигерасом, Меган была замечена на концерте поп-звезды Тейлор Свифт в Лос-Анджелесе.

В это время принцесса Уэльская Кейт Миддлтон поощряет здоровые отношения между своими тремя детьми. Жена принца Уильяма верит, что принцесса Шарлотта и принц Луи помогут снять давление с Джорджа в его будущей роли.

Королевский биограф Кристофер Андерсен, написавший книгу "Король: Жизнь короля Чарльза III", говорит, что принцесса Уэльская не хочет, чтобы ее младшие дети чувствовали себя "запасными", как их дядя, принц Гарри.

Эксперт сказал, что отношения между Джорджем и Шарлоттой, в частности, "намного здоровее, чем обычно в королевской семье".

Напомним, Кейт Миддлтон и принц Уильям проигнорировали день рождения Меган Маркл.

Ранее стало известно, как Кейт Миддлтон удается сохранять стройную фигуру.

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