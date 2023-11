Мэрайя Кэри снялась в праздничной кампании Victoria's Secret

Певица Мэрайя Кэри. Фото: instagram.com/victoriassecret/

Певица Мэрайя Кэри продемонстрировала невероятную подтянутую фигуру, позируя для яркой кампании Victoria's Secret's Holiday 2023. На снимках 54-летняя звезда позирует в белье в компании щенков.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Мэрайя Кэри открыла праздничный сезон

Певца для рекламной кампании примерила ярко-красные платья, и сочетала их с туфлями на высоком каблуке в тон. Дополнила образ белая меховая горжетка. На одном из фото она изображена с двумя своими джек-рассел-терьерами.

Певица Мэрайя Кэри. Фото: instagram.com/victoriassecret/

Певица Мэрайя Кэри. Фото: instagram.com/victoriassecret/

Певица Мэрайя Кэри. Фото: instagram.com/victoriassecret/

Кэри недавно столкнулась с судебным иском по поводу ее хита 1994 года All I Want For Christmas Is You. Исполнитель Винс Вэнс, рожденный как Энди Стоун, заявил, что Кэри нарушила авторские права на его песню, вышедшую в 1989 году.

Кэри пока публично не ответила на претензии Стоун по поводу ее вероятного плагиата.

Напомним, Шарлиз Терон в осенних образах снялась для гламурного глянца.

Напомним, звезда "Венздей" украсила обложку Harper's Bazaar.

Ранее Хлои Кардашьян в мини-юбке превратилась в культовую куклу на Хеллоуин.