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Мэрайя Кэри снялась в праздничной кампании Victoria's Secret

4 ноября 2023 14:52
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Мэрайя Кэри снялась в праздничной кампании Victoria's Secret
Певица Мэрайя Кэри. Фото: instagram.com/victoriassecret/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певица Мэрайя Кэри продемонстрировала невероятную подтянутую фигуру, позируя для яркой кампании Victoria's Secret's Holiday 2023. На снимках 54-летняя звезда позирует в белье в компании щенков.

Об этом пишет Daily Mail.

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Певца для рекламной кампании примерила ярко-красные платья, и сочетала их с туфлями на высоком каблуке в тон. Дополнила образ белая меховая горжетка. На одном из фото она изображена с двумя своими джек-рассел-терьерами.

 

Певица Мэрайя Кэри. Фото: instagram.com/victoriassecret/
Певица Мэрайя Кэри. Фото: instagram.com/victoriassecret/

 

Певица Мэрайя Кэри. Фото: instagram.com/victoriassecret/
Певица Мэрайя Кэри. Фото: instagram.com/victoriassecret/

 

Певица Мэрайя Кэри. Фото: instagram.com/victoriassecret/
Певица Мэрайя Кэри. Фото: instagram.com/victoriassecret/

 

 

Кэри недавно столкнулась с судебным иском по поводу ее хита 1994 года All I Want For Christmas Is You. Исполнитель Винс Вэнс, рожденный как Энди Стоун, заявил, что Кэри нарушила авторские права на его песню, вышедшую в 1989 году.

Кэри пока публично не ответила на претензии Стоун по поводу ее вероятного плагиата.

Напомним, Шарлиз Терон в осенних образах снялась для гламурного глянца.

Напомним, звезда "Венздей" украсила обложку Harper's Bazaar.

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