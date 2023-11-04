Мэтью Перри получит звезду на Аллее славы посмертно
Актер Мэтью Перри, славу которому принесла роль Чендлера в сериале "Друзья", получит почетную звезду на голливудской Аллее славы. Однако это возможно только после решения членов его семьи.
Об этом пишет TMZ.
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Перри ранее уже становился претендентом на получение именной звезды в 2013 году, однако церемония так и не была запланирована, и в 2018 году срок действия заявки истек. Голливудская торговая палата сможет возобновить заявку Мэттью, и для этого достаточно одобрения главы отборочной комиссии организации. Также не исключено, что почетную звезду разместят рядом с его коллегами по ситкому "Друзья" Кортни Кокс и Дженнифер Энистон.
Если семья Мэтью согласится, один из членов семьи актера должен будет принять звезду от его имени, а также пригласить по меньшей мере 60 гостей на церемонию. Более того, предусмотрен спонсорский взнос в размере 75 тыс. долларов.
Мэтью Перри скончался у себя дома в Лос-Анджелесе 28 октября. За несколько часов до смерти артист активно занимался спортом, а придя домой решил расслабиться в джакузи. Точную причину смерти назовут примерно через месяц.
Похороны прошли в Калифорнии. Церемония была закрытой, но папарацци удалось сфотографировать гостей и гроб.
Напомним, Мэтью Перри хотел, чтобы в экранизации его мемуаров снялся известный актер.
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