Камалия показала себя в объятиях молодого красавца – что скажет муж

"Мой герой": Камалию сфотографировали в объятиях молодого военного
Украинская исполнительница Камалия показала себя с молодым красавцем, служащим в армии. Известная певица рассказала о том, как он спас ее от провала на концерте, и призналась в том, что он был ранен в Бахмуте и только что вышел из госпиталя.
Соответствующие фотографии Камалия разместила на своей странице в социальной сети Instagram.
Не так давно Камалия рассказала о том, что она собирается расстаться со своим мужем Мохаммадом Захуром. Впрочем, после этой новости в сети постоянно появляются общие фотографии с мужем, из-за чего фанаты полагают, что никакого развода не будет.
В этот раз украинская певица показала фотографии с молодым мужчиной, спасшим ее недавно. Она рассказала, что он приехал из Харькова в Киев, чтобы спеть с ней дуэтом на церемонии награждения, хотя недавно лечился от ранения в Бахмуте.
"Знакомьтесь, это Сергей Золотой, мой Герой! Он спас мое выступление на нынешнем, очень важном в это военное время @yunaawards. За два дня до Церемонии награждения заболел @paulhank1, с которым я пою в дуэте песню "Пулями". И я вспомнила именно о Сергее, с которым я познакомилась несколько месяцев назад в госпитале для военнослужащих, где он проходил лечение после тяжелого ранения, полученного под Бахмутом", — написала Камалия.
Также она отметила, что этот мужчина быстро приехал из Харькова в Киев, чтобы помочь ей с выступлением. Камалия добавила, что Сергей очень талантливый артист, а также хороший человек.
Пользователи сети, подписанные на украинскую исполнительницу в социальной сети Instagram, не смогли промолчать и начали оставлять свои комментарии под публикацией Камалии.
- Какой красавец! Спасибо за защиту Украины! Камалия, вы молодец, что находите таланты среди воинов. Очень гармонично выглядите вместе
- Красавчик, не уступает знаменитым зарубежным кинозвездам!!!
- Камалия, вы молодец, я вами очень восхищаюсь, любите людей, любите Украину, помогаете
Напомним, мы писали о том, что известная украинская певица Камалия откровенно рассказала о разводе с Мохаммадом Захуром.
Ранее мы рассказывали, что популярная артистка Камалия показала архивную фотографию со своим мужем и детьми.
Также мы сообщали, что известная артистка Камалия показала фотографию из больницы.