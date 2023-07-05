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"Мой герой": Камалию сфотографировали в объятиях молодого военного

5 июля 2023 11:31
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Камалия показала себя в объятиях молодого красавца – что скажет муж
Украинская певица Камалия в клипе на свою песню "Доню, не плач". Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Украинская исполнительница Камалия показала себя с молодым красавцем, служащим в армии. Известная певица рассказала о том, как он спас ее от провала на концерте, и призналась в том, что он был ранен в Бахмуте и только что вышел из госпиталя.

Соответствующие фотографии Камалия разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

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Не так давно Камалия рассказала о том, что она собирается расстаться со своим мужем Мохаммадом Захуром. Впрочем, после этой новости в сети постоянно появляются общие фотографии с мужем, из-за чего фанаты полагают, что никакого развода не будет.

В этот раз украинская певица показала фотографии с молодым мужчиной, спасшим ее недавно. Она рассказала, что он приехал из Харькова в Киев, чтобы спеть с ней дуэтом на церемонии награждения, хотя недавно лечился от ранения в Бахмуте.

"Знакомьтесь, это Сергей Золотой, мой Герой! Он спас мое выступление на нынешнем, очень важном в это военное время @yunaawards. За два дня до Церемонии награждения заболел @paulhank1, с которым я пою в дуэте песню "Пулями". И я вспомнила именно о Сергее, с которым я познакомилась несколько месяцев назад в госпитале для военнослужащих, где он проходил лечение после тяжелого ранения, полученного под Бахмутом", — написала Камалия.

Также она отметила, что этот мужчина быстро приехал из Харькова в Киев, чтобы помочь ей с выступлением. Камалия добавила, что Сергей очень талантливый артист, а также хороший человек.

Пользователи сети, подписанные на украинскую исполнительницу в социальной сети Instagram, не смогли промолчать и начали оставлять свои комментарии под публикацией Камалии.

  • Какой красавец! Спасибо за защиту Украины! Камалия, вы молодец, что находите таланты среди воинов. Очень гармонично выглядите вместе
  • Красавчик, не уступает знаменитым зарубежным кинозвездам!!!
  • Камалия, вы молодец, я вами очень восхищаюсь, любите людей, любите Украину, помогаете
Комментарии со страницы Камалии
Комментарии со страницы Камалии. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Камалии
Комментарии со страницы Камалии. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Камалии
Комментарии со страницы Камалии. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что известная украинская певица Камалия откровенно рассказала о разводе с Мохаммадом Захуром.

Ранее мы рассказывали, что популярная артистка Камалия показала архивную фотографию со своим мужем и детьми.

Также мы сообщали, что известная артистка Камалия показала фотографию из больницы.

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