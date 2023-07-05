Камалия показала себя в объятиях молодого красавца – что скажет муж

Украинская певица Камалия в клипе на свою песню "Доню, не плач". Фото: скриншот с YouTube

Украинская исполнительница Камалия показала себя с молодым красавцем, служащим в армии. Известная певица рассказала о том, как он спас ее от провала на концерте, и призналась в том, что он был ранен в Бахмуте и только что вышел из госпиталя.

Соответствующие фотографии Камалия разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

Читайте также:

Не так давно Камалия рассказала о том, что она собирается расстаться со своим мужем Мохаммадом Захуром. Впрочем, после этой новости в сети постоянно появляются общие фотографии с мужем, из-за чего фанаты полагают, что никакого развода не будет.

В этот раз украинская певица показала фотографии с молодым мужчиной, спасшим ее недавно. Она рассказала, что он приехал из Харькова в Киев, чтобы спеть с ней дуэтом на церемонии награждения, хотя недавно лечился от ранения в Бахмуте.

"Знакомьтесь, это Сергей Золотой, мой Герой! Он спас мое выступление на нынешнем, очень важном в это военное время @yunaawards. За два дня до Церемонии награждения заболел @paulhank1, с которым я пою в дуэте песню "Пулями". И я вспомнила именно о Сергее, с которым я познакомилась несколько месяцев назад в госпитале для военнослужащих, где он проходил лечение после тяжелого ранения, полученного под Бахмутом", — написала Камалия.

Также она отметила, что этот мужчина быстро приехал из Харькова в Киев, чтобы помочь ей с выступлением. Камалия добавила, что Сергей очень талантливый артист, а также хороший человек.

Пользователи сети, подписанные на украинскую исполнительницу в социальной сети Instagram, не смогли промолчать и начали оставлять свои комментарии под публикацией Камалии.

Какой красавец! Спасибо за защиту Украины! Камалия, вы молодец, что находите таланты среди воинов. Очень гармонично выглядите вместе

Красавчик, не уступает знаменитым зарубежным кинозвездам!!!

Камалия, вы молодец, я вами очень восхищаюсь, любите людей, любите Украину, помогаете

Комментарии со страницы Камалии. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Камалии. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Камалии. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что известная украинская певица Камалия откровенно рассказала о разводе с Мохаммадом Захуром.

Ранее мы рассказывали, что популярная артистка Камалия показала архивную фотографию со своим мужем и детьми.

Также мы сообщали, что известная артистка Камалия показала фотографию из больницы.