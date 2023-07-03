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"Запухла від ботокса, бджоляр": українці "затюкали" Камалію за велике обличчя

3 липня 2023 12:30
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Камалія показала себе з Амадором Лопесом – українці засудили за надмірний ботокс
Українська співачка Камалія на заході бренду алкогольних напоїв Aznauri. Фото: instagram.com/p/Crv3yq3tQ4P/?hl=ru
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Відома українська співачка та найбагатша артистка України Камалія показала себе разом з хореографом та співаком Амадором Лопесом в Чернівцях. Популярна артистка розповіла про дитячий конкурс краси та отримала багато критики за те, як виглядає зараз її обличчя.

Відповідну фотографію Камалія розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

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Українська співачка показала, як вона разом з Амадором Лопесом знаходиться в Чернівцях. Дивлячись на її обличчя, можна вкотре побачити, яке воно набрякле.

"А ми в прекрасних Чернівцях. Друзі, зустрічаємося ввечері в Драмтеатрі на дитячому конкурсі Мінісвіт краси України 2023", — написала Камалія під своєю фотографією з Амадором Лопесом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kamaliya (@kamaliyaofficial)

Користувачі мережі, як завжди, не змогли промовчати, побачивши, в якому стані Камалія. Люди вкотре побачили, як в української артистки набрякло обличчя, тому почали про це писати, залишаючи багато коментарів під фотографією.

  • А що з Камалією, чого вона така запухла?
  • Господи, вона запухла від ботокса, бджоляр
  • "Хороший" анонс: "Підтримайте сміливих та вродливих!"... https://www.instagram.com/p/CuFUfxxojl8/, а ті, хто "не вродився", що таким дівчаткам робити. Ще й видалили мій коментар, бо щоб що? Здорова нація з психологічними траблами у майбутніх жінок. Супер
  • Ніколи там не була... Дивно, ви пишете, що там чудово... Чому люди звідти все життя живуть у Європі?
Коментарі зі сторінки Камалії
Коментарі зі сторінки Камалії. Фото: скріншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Камалії
Коментарі зі сторінки Камалії. Фото: скріншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Камалії
Коментарі зі сторінки Камалії. Фото: скріншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що відома українська співачка Камалія відверто розповіла про розлучення зі своїм чоловіком.

Раніше ми розповідали про те, що популярна артистка Камалія показала себе в лікарні.

Також ми повідомляли про те, що українська виконавиця Камалія показала себе в обіймах свого чоловіка, з яким планує розлучитися.

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