Камалія показала себе з Амадором Лопесом – українці засудили за надмірний ботокс

Українська співачка Камалія на заході бренду алкогольних напоїв Aznauri. Фото: instagram.com/p/Crv3yq3tQ4P/?hl=ru

Відома українська співачка та найбагатша артистка України Камалія показала себе разом з хореографом та співаком Амадором Лопесом в Чернівцях. Популярна артистка розповіла про дитячий конкурс краси та отримала багато критики за те, як виглядає зараз її обличчя.

Відповідну фотографію Камалія розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

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Українська співачка показала, як вона разом з Амадором Лопесом знаходиться в Чернівцях. Дивлячись на її обличчя, можна вкотре побачити, яке воно набрякле.

"А ми в прекрасних Чернівцях. Друзі, зустрічаємося ввечері в Драмтеатрі на дитячому конкурсі Мінісвіт краси України 2023", — написала Камалія під своєю фотографією з Амадором Лопесом.

Користувачі мережі, як завжди, не змогли промовчати, побачивши, в якому стані Камалія. Люди вкотре побачили, як в української артистки набрякло обличчя, тому почали про це писати, залишаючи багато коментарів під фотографією.

А що з Камалією, чого вона така запухла?

Господи, вона запухла від ботокса, бджоляр

"Хороший" анонс: "Підтримайте сміливих та вродливих!"... https://www.instagram.com/p/CuFUfxxojl8/, а ті, хто "не вродився", що таким дівчаткам робити. Ще й видалили мій коментар, бо щоб що? Здорова нація з психологічними траблами у майбутніх жінок. Супер

Ніколи там не була... Дивно, ви пишете, що там чудово... Чому люди звідти все життя живуть у Європі?

Коментарі зі сторінки Камалії. Фото: скріншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Камалії. Фото: скріншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Камалії. Фото: скріншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що відома українська співачка Камалія відверто розповіла про розлучення зі своїм чоловіком.

Раніше ми розповідали про те, що популярна артистка Камалія показала себе в лікарні.

Також ми повідомляли про те, що українська виконавиця Камалія показала себе в обіймах свого чоловіка, з яким планує розлучитися.