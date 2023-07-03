Камалія показала себе з Амадором Лопесом – українці засудили за надмірний ботокс

"Запухла від ботокса, бджоляр": українці "затюкали" Камалію за велике обличчя
Відома українська співачка та найбагатша артистка України Камалія показала себе разом з хореографом та співаком Амадором Лопесом в Чернівцях. Популярна артистка розповіла про дитячий конкурс краси та отримала багато критики за те, як виглядає зараз її обличчя.
Відповідну фотографію Камалія розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.
Українська співачка показала, як вона разом з Амадором Лопесом знаходиться в Чернівцях. Дивлячись на її обличчя, можна вкотре побачити, яке воно набрякле.
"А ми в прекрасних Чернівцях. Друзі, зустрічаємося ввечері в Драмтеатрі на дитячому конкурсі Мінісвіт краси України 2023", — написала Камалія під своєю фотографією з Амадором Лопесом.
Користувачі мережі, як завжди, не змогли промовчати, побачивши, в якому стані Камалія. Люди вкотре побачили, як в української артистки набрякло обличчя, тому почали про це писати, залишаючи багато коментарів під фотографією.
- А що з Камалією, чого вона така запухла?
- Господи, вона запухла від ботокса, бджоляр
- "Хороший" анонс: "Підтримайте сміливих та вродливих!"... https://www.instagram.com/p/CuFUfxxojl8/, а ті, хто "не вродився", що таким дівчаткам робити. Ще й видалили мій коментар, бо щоб що? Здорова нація з психологічними траблами у майбутніх жінок. Супер
- Ніколи там не була... Дивно, ви пишете, що там чудово... Чому люди звідти все життя живуть у Європі?
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