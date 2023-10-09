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Михаил Ясинский похудел на 15 килограмм: в чем секрет

9 октября 2023 19:30
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Как Ясинскому удалось сбросить 15 килограмм — продюсер Поляковой раскрыл секреты
Украинский продюсер Михаил Ясинский во время интервью. Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Известный украинский предприниматель и продюсер певицы Оли Поляковой Михаил Ясинский поделился своими секретами. Мужчина рассказал, как ему удалось сбросить лишние килограммы, и показал, как он сегодня выглядит.

Фотографию, где можно увидеть Михаила Ясинского после похудения, он разместил на своей странице в Facebook.

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Мужчина рассказал о том, что ему удалось сбросить 15 килограмм лишнего веса и закрыть офис в Киеве. Также он отметил, что хотел открыть планы на будущее, но нужно "открыть больше, чем планы". Кроме того, продюсер показал фотографию, где его можно увидеть после похудения.

"Немного новостей. Сбросил 15 кг висциляра, подстриг усы, закрыл офис на Жилянской. Лишнее — ненужное. Ненужное — лишнее. Планировал на этот момент открыть планы на будущее, но Вселенная улыбкой напоминает, что лучше открывать уже немного больше, чем планы. Но все же маленький анонс в первом комментарии", — написал на своей странице Михаил Ясинский.

Публикация со страницы Михаила Ясинского
Публикация на странице Михаила Ясинского. Фото: скриншот с Facebook

Секреты потери лишнего веса

В комментариях под сообщением украинского продюсера один из его подписчиков поинтересовался, в чем же секрет похудения. Михаил не стал долго молчать и рассказал, как ему удалось сбросить 15 килограмм лишнего веса.

"Интервальное питание, без сахара, мучного, алкоголя, жирного, много белка, сон не позднее 24, лучше до 23, не менее восьми часов спать, один час быстрой ходьбы в день, три раза в неделю зал", — объяснил Михаил Ясинский.

Комментарии со страницы Михаила Ясинского
Комментарии со страницы Михаила Ясинского. Фото: скриншот с Facebook

Реакция сети

Под публикацией украинского продюсера появились разные комментарии, где люди стали высказывать свое мнение по поводу внешнего вида Михаила.

  • Ты прекрасен! А теперь еще и стройный. Люблю тебя. Все будет хорошо, Миша!
  • Михаил, хороший вид! Творческих взлетов в Вашей жизни!
  • То не висцерал, то усы такие тяжелые были
  • Правило путешествий — если что-то сбросил, освободил место для нового
Комментарии со страницы Михаила Ясинского
Комментарии со страницы Михаила Ясинского. Фото: скриншот с Facebook
Комментарии со страницы Михаила Ясинского
Комментарии со страницы Михаила Ясинского. Фото: скриншот с Facebook

Кто такой Михаил Ясинский

Михаил Ясинский — это известный украинский предприниматель в сфере шоу-бизнеса, продюсер и владелец компании Secret Service Entertainment Agency. Он также является продюсером украинской исполнительницы и актрисы Оли Поляковой.

Михаил Ясинский с Олей Поляковой
Продюсер Михаил Ясинский с певицей Олей Поляковой на M1 Music Awards. Фото: РБК-Украина

Напомним, мы писали о том, что продюсер Михаил Ясинский объяснил, влияют ли скандалы с Потапом на карьеру Насти Каменских.

Ранее мы говорили о том, что Михаил Ясинский объяснил, почему российские звезды активно ездят на Донбасс.

Также мы сообщали о том, что украинский продюсер Михаил Ясинский объяснил, есть ли будущее у Сергея Бабкина.

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