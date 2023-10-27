Чому Добринін не хоче називати причину розлучення з Квітковою — в чому справа

Телеведучий Нікіта Добринін на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Відомий український ведучий, блогер і головний учасник шоу "Холостяк-9" Нікіта Добринін дав відверте інтерв’ю. Телеведучий чесно розповів про те, чому він насправді розлучився зі своєю дружиною Дашею Квітковою.

Інтерв’ю в Нікіти Добриніна взяла Аліна Шаманська на своєму каналі в YouTube.

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Український ведучий заявив, що йому вже тема з розлученням не так болить, як це було раніше. Втім, Нікіта зазначив, що він уже пережив цей момент, тому попросив людей не ставити йому запитання стосовно цієї ситуації.

"Я зараз не розпишу по пунктах і не розкажу плани. Відверто кажучи, мені ця тема вже не так сильно болить, але вона мені вже не відгукується. Я просто пережив цей момент. Я розумію, що в багатьох людей можуть виникати до мене запитання. Але я попрошу не ставити мені це запитання", — заявив Нікіта Добринін.

Ведучий Нікіта Добринін на інтерв'ю в Аліни Шаманської. Фото: скриншот з YouTube

Він зазначив, що йому не хочеться обговорювати тему з розлученням зараз. За словами Микити, іноді стосунки просто завершуються через те, що в людей різні цінності та цілі в житті.

"Мені навіть не хочеться обговорювати цю тему. Так склалося, таке життя. Це були моменти, коли ніжність і увага ще була, але потім цього не стало. Інколи стосунки помирають, на жаль, як люди. Це трапляється неочікувано. Це були серйозні стосунки, але не збігаються цілі, цінності в житті, і люди продовжують рухатися різними напрямками", — також зазначив український ведучий.

Шлюб ведучого і блогерки

Блогерка Даша Квіткова перемогла у дев’ятому сезоні романтичного шоу "Холостяк" і продовжила стосунки з головним героєм Микитою Добриніним. Згодом вони одружилися і стали батьками хлопчика на ім’я Лев.

Ведучий Нікіта Добринін зі своєю дружиною Дашею Квітковою та їхнім сином Левом. Фото: Instagram Даші Квіткової

Втім, яким би щасливим не був шлюб Даші та Микити, вони вирішили розлучитися. Попри розрив стосунків, вони продовжують проводити час зі своєю дитиною. Інколи це робить Нікіта, а інколи — його колишня Даша Квіткова.

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