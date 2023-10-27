Почему Добрынин не хочет называть причину развода с Квитковой — в чем дело

Телеведущий Никита Добрынин на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Известный украинский ведущий, блогер и главный участник шоу "Холостяк-9" Никита Добрынин дал откровенное интервью. Телеведущий честно рассказал о том, почему он на самом деле развелся со своей женой Дашей Квитковой.

Интервью у Никиты Добрынина взяла Алина Шаманская на своем канале в YouTube.

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Украинский ведущий заявил, что ему уже тема с разводом не так болит, как это было раньше. Впрочем, Никита отметил, что он уже пережил этот момент, поэтому попросил людей не задавать ему вопрос касательно этой ситуации.

"Я сейчас не распишу по пунктам и не расскажу планы. Откровенно говоря, мне эта тема уже не так сильно болит, но она мне уже не отзывается. Я просто пережил этот момент. Я понимаю, что у многих людей могут возникать ко мне вопросы. Но я попрошу не задавать мне этот вопрос", — заявил Никита Добрынин.

Ведущий Никита Добрынин на интервью у Алины Шаманской. Фото: скриншот с YouTube

Он отметил, что ему не хочется обсуждать тему с разводом сейчас. По словам Никиты, иногда отношения просто завершаются из-за того, что у людей разные ценности и цели в жизни.

"Мне даже не хочется обсуждать эту тему. Так сложилось, такая жизнь. Это были моменты, когда нежность и внимание еще были, но потом этого не стало. Иногда отношения умирают, к сожалению, как люди. Это случается неожиданно. Это были серьезные отношения, но не совпадают цели, ценности в жизни, и люди продолжают двигаться по разным направлениям", — также отметил украинский ведущий.

Брак ведущего и блогера

Блогер Даша Квиткова победила в девятом сезоне романтического шоу "Холостяк" и продолжила отношения с главным героем Никитой Добрыниным. Впоследствии они поженились и стали родителями мальчика по имени Лев.

Ведущий Никита Добрынин со своей женой Дашей Квитковой и их сыном Львом. Фото: Instagram Даши Квитковой

Впрочем, каким бы счастливым ни был брак Даши и Никиты, они решили развестись. Несмотря на разрыв отношений, они продолжают проводить время со своим ребенком. Иногда это делает Никита, а иногда — его бывшая Даша Квиткова.

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