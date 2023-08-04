Камалія показала нові фото з дня народження Мохаммада Захура – реакція мережі

Українська співачка Камалія під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Українська виконавиця Камалія поділилася новими фотографіями з дня народження свого чоловіка, мільярдера Мохаммада Захура. Відома артистка показала сімейні знімки, де можна побачити її доньок, чоловіка та маму, та отримала багато критики за обробку цих фото.

Відповідними фотографіями Камалія поділилася у своєму профілі в Instagram.

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Відома артистка останнім часом показує той факт, що ні про яке розлучення з її чоловіком Мохаммадом Захуром навіть не йдеться. В неї активно виходять різні кадри, де можна побачити чоловіка та двох доньок, через що її фанати зайвий раз впевнюються в тому, що розлучення не буде.

День народження Мохаммада Захура

Нещодавно у чоловіка Камалії був день народження, який він відсвяткував у колі своєї сім’ї. Сама артистка ніжно привітала свого чоловіка та показала милі сімейні кадри.

Публікація Камалії з кадрами святкування дня народження Мохаммада Захура. Фото: скриншот з Instagram

Цього разу Камалія показала нові фотографії зі святкування.

На знімках можна побачити всю її сім’ю та маму, які сидять в закладі та святкують день народження Захура. Ймовірно, Камалія скористалася фотошопом, адже обличчя всіх членів сім’ї зовсім не схожі на ті, які в них у реальному житті.

"Ще кілька фото з дня народження Захура", — коротко підписала свої сімейні фотографії українська співачка.

Публікація Камалії зі знімками святкування дня народження Мохаммада Захура. Фото: скриншот з Instagram

Втім, підписники Камалії не оцінили нові фотографії, зазначивши, що на них є дуже багато фотошопу, через що вони мають ненатуральний вигляд. Під сімейними знімками співачки з’явилися коментарі, де люди написали свою критику.

Фотошоп жахливий

Гарна родина, всі такі красиві і щасливі. Захуру бажаю козацького здоров'я, радуйте нас своєю присутністю в Україні та за її межами

Ви гарне подружжя, дивитися на ваші фото завжди тепло і приємно, особливо, коли знаєш, який хороший життєвий шлях ви пройшли разом

Люди добрі, навчіть її користуватися фотошопом, має вигляд, молодший за дітей

Коментарі зі сторінки Камалії. Фото: скриншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Камалії. Фото: скриншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Камалії. Фото: скриншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Камалії. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що українська співачка Камалія ніжно привітала свого чоловіка з днем народження.

Раніше ми розповідали про те, що співачка Камалія показала розкішний маєток в Іспанії.

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