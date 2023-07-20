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"Зараз не час": Камалія безсовісно похизувалася розкішним маєтком в Іспанії

20 липня 2023 12:55
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Камалія показала сімейний відпочинок в Іспанії – українці відреагували
Українська співачка Камалія під час виконання гімну України. Фото: скриншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Відома українська поп-виконавиця, модель та акторка Камалія показала нове сімейне відео. Популярна артистка розповіла про те, де вона відпочиватиме зі своїм чоловіком Мохаммадом Захуром та двома доньками, та показала відео, де можна це побачити.

Відповідний відеоролик Камалія розмістила в своєму профілі в Instagram.

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Не так давно українська виконавиця шокувала шанувальників своєї творчості новиною про те, що вона планує розлучитися зі своїм чоловіком, мільярдером Мохаммадом Захуром. Але після цієї новини Камалію почали бачити знову разом зі своїм чоловіком, через що є враження, що ні про яке розлучення й мови не йде.

Останнім часом українська поп-співачка дуже активно показує своє сімейне життя, зокрема, фото та відео зі своїм чоловіком. Дуже часто Камалія демонструє свій відпочинок з доньками та чоловіком. Цього разу вона показала, як вони із сім’єю їдуть відпочивати на іспанську Майорку.

"Прямуємо в наш затишний іспанський куточок на Майорці", — написала Камалія на відео, яке вона зняла під час поїздки та під час заселення у будинок.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kamaliya (@kamaliyaofficial)

Користувачі мережі одразу ж почали критикувати українську виконавицю, стверджуючи, що зараз не на часі хизуватися таким. Люди стали залишати багато коментарів, де можна побачити негативну думку її підписників та інших користувачів мережі Instagram.

  • Зараз не час для таких відео. Люди, які втратили своє житло, роботу, рідних через війну, не зрозуміють цю демонстрацію розкоші. Цей ролик прямо демонструє це. Я б на вашому місці трохи скромничала з демонстрацією в такому вигляді. Ну а я щиро рада, що у вас все гаразд
  • Так, гарно! Але простим українцям, які боронять землю України, не по зубах так відпочивати
  • Ну це вже можна було не публікувати, бо це вже говорить про повний відрив вас від розуміння того, що коїться в Україні
Коментарі зі сторінки Камалії
Коментарі зі сторінки Камалії. Фото: скриншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Камалії
Коментарі зі сторінки Камалії. Фото: скриншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Камалії
Коментарі зі сторінки Камалії. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що відома українська співачка Камалія згадала історію кохання зі своїм чоловіком Мохаммадом Захуром. 

Раніше ми розповідали про те, що українська артистка Камалія показала, як вона відзначила важливе свято зі своїм чоловіком. 

Також ми повідомляли про те, що українська виконавиця Камалія показала сімейне фото з Лондону.

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