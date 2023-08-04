Камалия показала новые фото со дня рождения Мохаммада Захура – реакция сети

Украинская певица Камалия во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Украинская исполнительница Камалия поделилась новыми фотографиями со дня рождения мужа, миллиардера Мохаммада Захура. Известная артистка показала семейные снимки, где можно увидеть ее дочерей, мужа и маму, и получила много критики за обработку этих фото.

Соответствующими фотографиями Камалия поделилась в своем профиле в Instagram.

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Известная артистка в последнее время показывает тот факт, что ни о каком разводе с ее мужем Мохаммадом Захуром речи даже не идет. У нее активно выходят разные кадры, где можно увидеть мужа и двух дочерей, из-за чего ее фанаты лишний раз убеждаются в том, что развода не будет.

День рождения Мохаммада Захура

Недавно у мужа Камалии был день рождения, который он отметил в кругу своей семьи. Сама артистка нежно поздравила своего мужа и показала милые семейные кадры.

Публикация Камалии с кадрами празднования дня рождения Мохаммада Захура. Фото: скриншот из Instagram

На этот раз Камалия показала новые фотографии с празднования.

На снимках можно увидеть всю ее семью и маму, которые сидят в заведении и отмечают день рождения Захура. Вероятно, Камалия воспользовалась фотошопом, ведь лица всех членов семьи совсем не похожи на те, которые у них в реальной жизни.

"Еще несколько фото со дня рождения Захура", — коротко подписала свои семейные фотографии украинская певица.

Публикация Камалии со снимками празднования дня рождения Мохаммада Захура. Фото: скриншот из Instagram

Впрочем, подписчики Камалии не оценили новые фотографии, отметив, что на них очень много фотошопа, из-за чего они выглядят ненатурально. Под семейными фотографиями певицы появились комментарии, где люди написали свою критику.

Фотошоп ужасный

Красивая семья, все такие красивые и счастливые. Захуру желаю казацкого здоровья, радуйте нас своим присутствием в Украине и за ее пределами

Вы красивые супруги, смотреть на ваши фото всегда тепло и приятно, особенно, когда знаешь, какой хороший жизненный путь вы прошли вместе

Люди добрые, научите ее пользоваться фотошопом, выглядит моложе детей

Комментарии со страницы Камалии. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Камалии. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Камалии. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Камалии. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что украинская певица Камалия нежно поздравила своего мужа с днем рождения.

Ранее мы рассказывали о том, что певица Камалия показала роскошный особняк в Испании.

Также мы сообщали, что известная артистка Камалия вспомнила историю любви со своим мужем.