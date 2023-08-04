Камалия показала новые фото со дня рождения Мохаммада Захура – реакция сети

"Младше детей": украинцы высмеяли Камалию за семейные фото
Украинская исполнительница Камалия поделилась новыми фотографиями со дня рождения мужа, миллиардера Мохаммада Захура. Известная артистка показала семейные снимки, где можно увидеть ее дочерей, мужа и маму, и получила много критики за обработку этих фото.
Соответствующими фотографиями Камалия поделилась в своем профиле в Instagram.
Известная артистка в последнее время показывает тот факт, что ни о каком разводе с ее мужем Мохаммадом Захуром речи даже не идет. У нее активно выходят разные кадры, где можно увидеть мужа и двух дочерей, из-за чего ее фанаты лишний раз убеждаются в том, что развода не будет.
День рождения Мохаммада Захура
Недавно у мужа Камалии был день рождения, который он отметил в кругу своей семьи. Сама артистка нежно поздравила своего мужа и показала милые семейные кадры.
На этот раз Камалия показала новые фотографии с празднования.
На снимках можно увидеть всю ее семью и маму, которые сидят в заведении и отмечают день рождения Захура. Вероятно, Камалия воспользовалась фотошопом, ведь лица всех членов семьи совсем не похожи на те, которые у них в реальной жизни.
"Еще несколько фото со дня рождения Захура", — коротко подписала свои семейные фотографии украинская певица.
Впрочем, подписчики Камалии не оценили новые фотографии, отметив, что на них очень много фотошопа, из-за чего они выглядят ненатурально. Под семейными фотографиями певицы появились комментарии, где люди написали свою критику.
- Фотошоп ужасный
- Красивая семья, все такие красивые и счастливые. Захуру желаю казацкого здоровья, радуйте нас своим присутствием в Украине и за ее пределами
- Вы красивые супруги, смотреть на ваши фото всегда тепло и приятно, особенно, когда знаешь, какой хороший жизненный путь вы прошли вместе
- Люди добрые, научите ее пользоваться фотошопом, выглядит моложе детей
Напомним, мы писали о том, что украинская певица Камалия нежно поздравила своего мужа с днем рождения.
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