Монатик высказался о Потапе и хейте вокруг него – откровенное интервью

Рэпер Потап и певец Монатик в комедии "Скажене весілля". Фото: скриншот с YouTube

Известный украинский исполнитель, автор песен, композитор и заслуженный артист Украины Монатик высказался о рэпере и продюсере Потапе. Популярный артист рассказал, как он относится к Потапу, который долгое время находился за границей, из-за чего получает много хейта от украинцев.

Об этом Монатик рассказал в своем интервью Славе Демину в YouTube.

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Известно, что украинский исполнитель Монатик вместе со своей женой и детьми находился в испанской Барселоне, когда началась полномасштабная война в Украине. В родной дом артист вернулся только через полгода с момента начала войны.

Впрочем, с весны прошлого года украинский исполнитель активно участвовал в благотворительных концертах "Доброго вечора! Ми з України". Также он активно собирал средства на помощь ВСУ в фонд телеведущей Маши Ефросининой.

Украинский исполнитель Монатик во время выступления в Днепре с песней "Люди... Камені...". Фото: скриншот с YouTube

Недавно Монатик дал откровенное интервью ведущему Славе Демину, где рассказал о своем отношении к рэперу Потапу, который длительное время находился за границей. По словам артиста, украинцы продолжают хейтить Потапа за то, что он встретил войну не в Украине.

Украинский рэпер и продюсер Потап на интервью в Киеве. Фото: скриншот с YouTube

"Там кто-то пишет: "Беглец", а есть большая разница между беглецом и тем, кто возвращается", — высказался Монатик.

Кроме того, заслуженный артист Украины объяснил, почему Потап получает так много хейта от людей. По его словам, Потапа не видно в информационном пространстве, поэтому он не знает, чем сейчас занимается украинский рэпер.

"Я его не вижу здесь, в инфопространстве, не знаю, чем он занимается, что делает. Поэтому, мне кажется, люди на это так реагируют. Возможно, у него не хватает ресурса, энергии, желания", — также отметил известный украинский исполнитель.

Напомним, мы писали о том, что известный украинский певец Монатик представил свой новый клип, снятый в Одессе.

Ранее мы рассказывали о том, что популярный исполнитель Монатик обратился к хейтерам из-за своего концерта в Одессе.

Также мы сообщали о том, что заслуженный артист Украины Монатик рассказал, как его изменила война.