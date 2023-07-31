Настя Каменских показала выступление с украинской песней – публике не понравилось

Украинская певица Настя Каменских во время выступления со своей песней "Красное вино". Фото: скриншот с YouTube

Украинская певица и жена Потапа Настя Каменских обратились к своему народу в честь важного праздника. Так, известная артистка показала свое выступление, где она исполняет уже знакомую всем песню "Ой у лузі червона калина", и получила много критики за это.

Соответствующими кадрами Настя Каменских поделилась на своей странице в Instagram.

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Еще в начале полномасштабной войны в Украине Настя Каменских находилась в Испании со своим мужем Потапом. Уже потом она вернулась домой без своего любимого, постоянно пытаясь доказать, насколько она любит свою страну.

На этот раз артистка показала свое выступление, где она исполняет всем известную украинскую песню, и обратилась ко всем украинцам.

"С Днем Украинской Государственности! Этот праздник символизирует нашу независимость, достоинство и национальную идентичность. Пусть единство, гордость за нашу страну и несгибаемая вера в будущее всегда сопровождают нас на пути к процветанию и свободе. А нашей главной задачей остается показать всему миру, что мы имеем свою страну, свой народ, свою землю, свой язык и свою собственную историю!", — написала Настя Каменских.

Выступление Насти Каменских с песней "Ой у лузі червона калина". Фото: скриншот из Instagram

Люди, увидевшие новую публикацию украинской артистки, не смогли пройти мимо, чтобы не прокомментировать ее.

Можно еще трезубец на лбу набить, чтобы уже никто не говорил, что Настя — не патриотка

Тебе никто не верит. Авторитет упал, вместе с штанами Алеши перед к*цапами. Испания ждет!

Настя, Настя, смешно читать такие слова от Вас. Действия лучше говорят о Вас как человеке, чем посты в ig, поэтому искренне надеюсь, что люди будут помнить всю правду и не будут вестись на эти "псевдопатриотические" упреки

Комментарии со страницы Насти Каменских. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Насти Каменских. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Насти Каменских. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали, что украинская певица Настя Каменских показала милые кадры с детьми.

Ранее мы рассказывали, что певица Настя Каменских прокомментировала скандал с участием Потапа.

Также мы сообщали о том, что артистка Настя Каменских рассказала, сколько денег ей удалось собрать на помощь ВСУ.