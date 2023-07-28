Jerry Heil презентовала новую песню-посвящение – у украинцев мурашки по коже

"Мурашки по коже": Jerry Heil довела украинцев до слез новой песней-посвящением
Молодая украинская исполнительница, автор песен и блогер Jerry Heil поделилась новым видео со своими поклонниками. Известная певица спела новую песню в честь Дня государственности Украины и крещения Руси, показав свою любовь к родной стране.
Соответствующее видео появилось на официальной странице в социальной сети Instagram.
Украинская артистка написала новую песню, которую она посвятила великому празднику. Она поделилась видео, где сидит у пианино и исполняет эту песню-посвящение. По словам Jerry Heil, это не просто песня — это гимн ее любви к родной Украине.
"Это не песня. Это гимн моей любви к Украине. Завтра. В День государственности и крещения Руси", — написала Jerry Heil.
Многие пользователи сети и подписчики украинской исполнительницы не стали оставаться в стороне и начали комментировать новое видео Jerry Heil. Они стали говорить о том, что украинская певица вызвала мурашки по коже и довела их до слез своим исполнением.
- Яна! Это те ощущения, которые нельзя передать словами! Я горжусь тобой и твоим бесценным талантом! Пусть эта песня приближает нас к ПОБЕДЕ!
- Яна, ты невероятная! Слушаю и плачу, мурашки по коже
- В самое сердце, каждое слово пронизывает каждую клеточку тела и души, мурашки по коже! Вы невероятна, любим вас и ваше творчество!
- Какая вы талантливая, слушаю песню и плачу… Слушаю песню, и мурашки по коже… Такие невероятные мощные слова. Слава Украине
Напомним, мы писали о том, что молодая украинская исполнительница Jerry Heil решила создать свой лейбл.
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