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"Мурашки по коже": Jerry Heil довела украинцев до слез новой песней-посвящением

28 июля 2023 15:10
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Jerry Heil презентовала новую песню-посвящение – у украинцев мурашки по коже
Украинская певица Jerry Heil во время интервью. Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Молодая украинская исполнительница, автор песен и блогер Jerry Heil поделилась новым видео со своими поклонниками. Известная певица спела новую песню в честь Дня государственности Украины и крещения Руси, показав свою любовь к родной стране.

Соответствующее видео появилось на официальной странице в социальной сети Instagram.

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Украинская артистка написала новую песню, которую она посвятила великому празднику. Она поделилась видео, где сидит у пианино и исполняет эту песню-посвящение. По словам Jerry Heil, это не просто песня — это гимн ее любви к родной Украине.

"Это не песня. Это гимн моей любви к Украине. Завтра. В День государственности и крещения Руси", — написала Jerry Heil.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jerry Heil (@thejerryheil)

Многие пользователи сети и подписчики украинской исполнительницы не стали оставаться в стороне и начали комментировать новое видео Jerry Heil. Они стали говорить о том, что украинская певица вызвала мурашки по коже и довела их до слез своим исполнением.

  • Яна! Это те ощущения, которые нельзя передать словами! Я горжусь тобой и твоим бесценным талантом! Пусть эта песня приближает нас к ПОБЕДЕ!
  • Яна, ты невероятная! Слушаю и плачу, мурашки по коже
  • В самое сердце, каждое слово пронизывает каждую клеточку тела и души, мурашки по коже! Вы невероятна, любим вас и ваше творчество!
  • Какая вы талантливая, слушаю песню и плачу… Слушаю песню, и мурашки по коже… Такие невероятные мощные слова. Слава Украине
Комментарии со страницы Jerry Heil
Комментарии со страницы Jerry Heil. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Jerry Heil
Комментарии со страницы Jerry Heil. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Jerry Heil
Комментарии со страницы Jerry Heil. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что молодая украинская исполнительница Jerry Heil решила создать свой лейбл.

Ранее мы рассказывали о том, что украинская певица Jerry Heil вспомнила неудачное свидание в США.

Также мы сообщали о том, что певица и блогер Jerry Heil рассказала об угрозах со стороны россиянина.

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