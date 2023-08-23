Настю Каменських полаяли за концерт під час війни – що відомо

Українська співачка Настя Каменських в Одесі. Фото: Instagram Насті Каменських

Українська співачка та дружина репера Потапа Настя Каменських звернулася до своєї публіки. Популярна виконавиця показала один зі своїх нещодавніх виступів та анонсувала свій майбутній сольний концерт, який відбудеться восени цього року в Києві.

Відповідна публікація з’явилася на офіційній сторінці Насті Каменських в Instagram.

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Публікація Насті Каменських

Відома артистка показала свій виступ на сцені та звернулася до українців з важливою заявою. Вона анонсувала великий сольний концерт у Києві, де вона презентує нову програму, та пообіцяла своїм шанувальникам справжнє незабутнє шоу.

"Зовсім скоро у Києві відбудеться мій великий сольний концерт з новою програмою. Чекаю на зустріч з вами 30 вересня у столиці нашої незламної країни і обіцяю, буде дуже захоплююче та незабутнє шоу", — анонсувала свій концерт Настя Каменських.

Публікація Насті Каменських з її виступу. Фото: скриншот з Instagram

Користувачі мережі, звісно, не залишилися осторонь та почали обговорювати нову публікацію Насті. Серед великої кількості коментарів людей, які підписані на співачку, можна побачити як позитивні, так і негативні.

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Ваййй, ну вже не дочекаюсь ніяк

Коментарі зі сторінки Насті Каменських. Фото: скриншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Насті Каменських. Фото: скриншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Насті Каменських. Фото: скриншот з Instagram

Критика

Останнім часом українська співачка зіштовхується з критикою на адресу себе та свого чоловіка. Вона активно показує свої виступи, через які українці її дуже критикують, стверджуючи, що під час повномасштабної війни такі відео є недоречними.

Також Настя Каменських отримує багато критики стосовно її чоловіка, репера Потапа. Люди постійно цікавляться у неї, де Потап та чому він досі не на фронті.

Нагадаємо, ми писали про те, що репер Потап поділився спільним фото зі своєю дружиною Настею Каменських.

Раніше ми розповідали про те, що відома артистка Настя Каменських отримала критику за свій виступ.

Також ми повідомляли про те, що популярна співачка Настя Каменських отримала купу хейту за кадри з дітьми.