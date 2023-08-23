Настю Каменских поругали за концерт во время войны – что известно

Украинская певица Настя Каменских в Одессе. Фото: Instagram Насти Каменских

Украинская певица и жена рэпера Потапа Настя Каменских обратилась к своей публике. Популярная исполнительница показала одно из своих недавних выступлений и анонсировала свой предстоящий сольный концерт, который состоится осенью этого года в Киеве.

Соответствующая публикация появилась на официальной странице Насти Каменских в Instagram.

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Публикация Насти Каменских

Известная артистка показала свое выступление на сцене и обратилась к украинцам с важным заявлением. Она анонсировала большой сольный концерт в Киеве, где презентует новую программу, и пообещала своим поклонникам настоящее незабываемое шоу.

"Совсем скоро в Киеве состоится мой большой сольный концерт с новой программой. Жду встречи с вами 30 сентября в столице нашей несокрушимой страны и обещаю, будет очень увлекательное и незабываемое шоу", — анонсировала свой концерт Настя Каменских.

Публикация Насти Каменских с ее выступления. Фото: скриншот из Instagram

Пользователи сети, конечно, не остались в стороне и обсуждали новую публикацию Насти. Среди большого количества комментариев людей, подписанных на певицу, можно увидеть как позитивные, так и негативные.

Кому война, а кому концерты в голове. Во время военного положения массовые мероприятия запрещены

А где живет Потап? Он же не украинец, может ездить туда и обратно...

Уже выставка дронов была, чем закончилось. Люди, я понимаю, что все жить хотят, но не нужно убивать себя таким образом

Твои концерты, как наркотик, уже не могу дождаться 30.09

Ваййй, ну уже не дождусь никак

Комментарии со страницы Насти Каменских. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Насти Каменских. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Насти Каменских. Фото: скриншот из Instagram

Критика

В последнее время украинская певица сталкивается с критикой в адрес себя и своего мужа. Она активно показывает свои выступления, из-за которых украинцы ее очень критикуют, утверждая, что во время полномасштабной войны такие видео неуместны.

Также Настя Каменских получает много критики касательно ее мужа, рэпера Потапа. Люди постоянно интересуются у нее, где Потап и почему он до сих пор не на фронте.

Напомним, мы писали о том, что рэпер Потап поделился общим фото со своей женой Настей Каменских.

Ранее мы рассказывали, что известная артистка Настя Каменских получила критику за свое выступление.

Также мы сообщали, что популярная певица Настя Каменских получила кучу хейта за кадры с детьми.