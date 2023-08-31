Мать Славы Демина подала в суд на родного сына – избивала, а теперь требует деньги

Украинский ведущий Слава Демин во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Известный украинский теле- и радиоведущий Слава Демин рассказал о проблемах в своей семье. Мужчина поделился своей историей с мамой, которая в детстве избивала его, а недавно стала требовать компенсацию.

Об этом Слава Демин рассказал во время интервью Тане Татарченко в YouTube.

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Оказывается, мать Славы Демина решила подать в суд на своего сына, чтобы получить от него алименты. Украинский ведущий отметил, что он не может лишить свою маму родительских прав, когда он уже совершеннолетний.

Телеведущий Слава Демин в детстве. Фото: Instagram Славы Демина

Ведущий не стал молчать и подал апелляцию, а затем кассацию, но из-за полномасштабной войны суд сейчас не рассматривает это. Он отметил, что его мать может получить выплаты только при условии, что она в течение трех лет подаст соответствующие документы, впрочем, она этого до сих пор не сделала.

"Мы судье подавали доводы, что она живет в Испании, а он сказал, что это долгое, морально тяжелое дело, поэтому он назначил ей ⅓, чтобы я выплачивал. Тогда я подал апелляцию. Апелляционный суд назначил ⅕, чтобы я выплачивал в течение трех лет. Мы подали кассацию, но поскольку военное положение, кассацию суд сейчас не рассматривает. Чтобы она получила выплаты, ей нужно в течение трех лет подать в исполнительную службу документы, пока она этого не сделала, не знаю почему", — отметил Слава Демин.

Что известно о проблемах с мамой?

У Славы Демина проблемы с мамой длятся уже примерно 25 лет. Оказывается, его мама избивала его до ран и крови, а однажды она даже отправила его выносить мусор, а потом не пустила его домой.

Публикация Славы Демина с историей о маме. Фото: скриншот из Instagram

"У нас сложные отношения уже 25 лет. Впервые я ушел из дома в 13 лет. Но меня быстро вернули. Мама работала в управлении внутренних дел, и в детстве я ее боялся. Избивали меня за все. И даже для профилактики. Узким ремешком, шлангом от стиральной машины и т.д. Били до ран и крови. Однажды меня отправили выносить мусор, а домой не пустили. Для профилактики", — признавался украинский ведущий.

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