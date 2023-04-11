Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Шоу-бизнес arrow "На выходе со школы, у дверей дома": Шакира заявила о преследовании ее детей arrow

"На выходе со школы, у дверей дома": Шакира заявила о преследовании ее детей

11 апреля 2023 12:26
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Шакира умоляет перестать преследовать ее детей – певица сделала громкое заявление
Колумбийская певица просит перестать преследовать ее детей.
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Известная колумбийская певица, модель и танцовщица Шакира заявила о том, что ее сыновей начали преследовать, и просит прекратить это делать. Поэтому знаменитая артистка очень обеспокоена тем, что произошло с эмоциональным состоянием ее двух сыновей по имени Милан и Саша.

Об этом Шакира рассказала на своей странице в Instagram.

Читайте также:

По словам легендарной артистки, ее дети за последний год пережили многое плохое. Шакира подчеркнула, что ее сыновья страдали от постоянной осады и преследования папарацци и различных журналистов, когда они жили в испанской Барселоне.

Стоит отметить, что это произошло на фоне развода Шакиры с испанским футболистом и отцом ее детей Жераром Пике.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Shakira (@shakira)

"Я прошу вас удержаться от преследования их на выходе со школы или на входе, от ожидания их у дверей нашего дома или после школы... Речь идет о здоровье, физической и эмоциональной целостности двоих детей возрастом 8 и 10 лет, которые хотят только иметь возможность выходить на улицу и ходить в школу, чувствуя себя в безопасности и не подвергаясь постоянному наблюдению камер", – высказалась колумбийская певица Шакира.

Также известная артистка утверждает, что она хочет предоставить своим детям защиту и заботиться об их благополучии, чтобы они проживали счастливую жизнь и имели спокойное будущее.

Шакира и Жерар Пике

Стоит подчеркнуть, что довольно долго вокруг колумбийской певицы и испанского футболиста не утихают громкие страсти. Следует отметить, что пара разошлась летом 2022 года после того, как футболист изменил своей жене.

Напомним, мы писали, что известная колумбийская певица Шакира решила покинуть Барселону после развода с возлюбленным Жераром Пике.

Ранее мы рассказывали, что колумбийская певица Шакира спела о разводе с футболистом Жераром Пике.

Также мы сообщали, что певица Шакира прокомментировала развод с футболистом Жераром Пике.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB