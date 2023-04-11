Шакира умоляет перестать преследовать ее детей – певица сделала громкое заявление

Колумбийская певица просит перестать преследовать ее детей.

Известная колумбийская певица, модель и танцовщица Шакира заявила о том, что ее сыновей начали преследовать, и просит прекратить это делать. Поэтому знаменитая артистка очень обеспокоена тем, что произошло с эмоциональным состоянием ее двух сыновей по имени Милан и Саша.

Об этом Шакира рассказала на своей странице в Instagram.

Читайте также:

По словам легендарной артистки, ее дети за последний год пережили многое плохое. Шакира подчеркнула, что ее сыновья страдали от постоянной осады и преследования папарацци и различных журналистов, когда они жили в испанской Барселоне.

Стоит отметить, что это произошло на фоне развода Шакиры с испанским футболистом и отцом ее детей Жераром Пике.

"Я прошу вас удержаться от преследования их на выходе со школы или на входе, от ожидания их у дверей нашего дома или после школы... Речь идет о здоровье, физической и эмоциональной целостности двоих детей возрастом 8 и 10 лет, которые хотят только иметь возможность выходить на улицу и ходить в школу, чувствуя себя в безопасности и не подвергаясь постоянному наблюдению камер", – высказалась колумбийская певица Шакира.

Также известная артистка утверждает, что она хочет предоставить своим детям защиту и заботиться об их благополучии, чтобы они проживали счастливую жизнь и имели спокойное будущее.

Стоит подчеркнуть, что довольно долго вокруг колумбийской певицы и испанского футболиста не утихают громкие страсти. Следует отметить, что пара разошлась летом 2022 года после того, как футболист изменил своей жене.

Напомним, мы писали, что известная колумбийская певица Шакира решила покинуть Барселону после развода с возлюбленным Жераром Пике.

Ранее мы рассказывали, что колумбийская певица Шакира спела о разводе с футболистом Жераром Пике.

Также мы сообщали, что певица Шакира прокомментировала развод с футболистом Жераром Пике.