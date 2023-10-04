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Надя Дорофеева отказалась от сотрудничества с европейским лейблом: в чем дело

4 октября 2023 13:25
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Дорофеева отказалась от сотрудничества с влиятельным международным лейблом — причины
Певица Надя Дорофеева в шоу "ЖАБАГАДЮКА". Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Стало известно, что украинская певица и тренер шоу "Голос країни" Надя Дорофеева отказалась от сотрудничества с европейским лейблом. В сети объяснили, из-за чего известная артистка не захотела работать с влиятельным брендом.

Причины отказа от сотрудничества разместили на канале "МУЗВАР" в Telegram.

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Подробности ситуации

Известная артистка отказалась подписывать контракт на сотрудничество с влиятельным европейским лейблом. Оказывается, дело в том, что этот бренд до сих пор связан со страной-агрессором, что является для украинских артистов сейчас недопустимым.

Следует отметить, что Надя Дорофеева отказалась сотрудничать с этим лейблом, поскольку сам он работает с французским дистрибьютором Believe. Дело в том, что эта музыкальная компания по-прежнему находится на российском рынке.

Надя Дорофеева
Украинская певица Надя Дорофеева на интервью. Фото: скриншот с YouTube

"В 2022 году певица сообщила, что работает над англоязычными песнями с зарубежной командой, однако, оказывается, DOROFEEVA отказалась от контракта с международным лейблом. Причина — зарубежная компания сотрудничала с цифровым дистрибьютором Believe, который так и не вышел с российского рынка" , — написали в сети.

Публикация по каналу "МУЗВАР"
Публикация с канала "МУЗВАР". Фото: скриншот с Telegram

Планы выпустить англоязычный альбом

Ранее украинская певица хотела выпустить альбом на английском. Известно, что релиз этого альбома был запланирован на 2024 год, а само сотрудничество началось в прошлом году. Но Надя Дорофеева не желает иметь дело с компаниями, работающими на российском рынке.

Сотрудничество с одним лейблом

Год назад Надя давала интервью, где подтверждала тот факт, что она работает с румынским лейблом под названием "Global Records". Впрочем, тогда певица заявила, что речь идет не о контракте, а только о творческом процессе.

"Мы зашли, познакомились, обменялись опытом, и это была очень интересная студийная работа для меня", — заявила во время интервью Надя Дорофеева.

Отмена концерта в Вене

Недавно украинской певице пришлось отменить свое выступление в Вене. Она объяснила, почему это произошло, и заявила, что такое в ее карьере впервые.

"Должен был состояться мой концерт в Вене, мы приехали на площадку, но наш технический райдер полностью не был выполнен. Это значит, что мы не могли звучать, нет даже моих микрофонов и кабелей, которыми мы можем все подключить. Таково в моей карьере впервые", — заявляла Надя Дорофеева.

Stories Нади Дорофеевой
Stories Нади Дорофеевой с обращением к публике. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что украинская певица Надя Дорофеева показала общие кадры с Максом Барских.

Ранее мы рассказывали, что известная артистка Надя Дорофеева прокомментировала слухи о разводе с Михаилом Кацуриным.

Также мы сообщали о том, что певица Надя Дорофеева рассказала, как правильно ухаживать за волосами.

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