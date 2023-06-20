Настя Каменских откровенно рассказала о своем интервью – украинцы в шоке

Украинская певица Настя Каменских во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Известная украинская исполнительница Настя Каменских рассказала о своем интервью ведущей Маше Ефросининой. Популярная артистка откровенно рассказала о том, как она давала это интервью, показав фото за камерой, и получила массу критики от публики.

Соответствующую публикацию Настя Каменских разместила на своей странице в Instagram.

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Украинская телеведущая Маша Ефросинина взяла откровенное интервью у Насти Каменских, где она рассказала все о своей жизни. Сама артистка объяснила, что во время интервью она была искренней и честной. Она показала фотографию, где можно увидеть, как она давала интервью Маше Ефросининой.

"Это я, и это мои чувства. Я была честной в каждом своем слове. Спасибо @mashaefrosinina", — написала в своей публикации украинская исполнительница Настя Каменских.

Люди, подписанные на страницу артистки, не смогли промолчать и оставить ее новую публикацию без своего внимания. Поэтому под ней стали появляться разные комментарии, где подписчики Насти Каменских стали критиковать ее за это интервью.

Оо пошли оправдания.. Эхх.. судя по комментариям под видео, люди вам не поверили, даже Мария была со странным выражением лица, по-видимому, тоже удивлена вашим интервью.

Настя, "котику", это интервью — трэш, все поняли, что Потап — "человек". Но Маша себя утонула в вашем г*вне.

А мне даже неинтересно смотреть, потому что такие артисты — это полное разочарование. И неважно, какие там истории, это все оправдания, скоро и Винник появится со своей слезливой историей.

Самая лживая, самая фальшивая!!!!

Комментарии со страницы Насти Каменских. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Насти Каменских. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Насти Каменских. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Насти Каменских. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что известная украинская певица Настя Каменских высказалась о скандале с Потапом.

Ранее мы рассказывали, что популярная певица Настя Каменских объяснила, сколько денег она собрала на помощь ВСУ.

Также мы сообщали о том, что известная исполнительница Настя Каменских обратилась к Путину.