Настя Каменских откровенно рассказала о своем интервью – украинцы в шоке

"Самая фальшивая": Настя Каменских "упала в глазах" украинцев из-за своей лжи
Известная украинская исполнительница Настя Каменских рассказала о своем интервью ведущей Маше Ефросининой. Популярная артистка откровенно рассказала о том, как она давала это интервью, показав фото за камерой, и получила массу критики от публики.
Соответствующую публикацию Настя Каменских разместила на своей странице в Instagram.
Украинская телеведущая Маша Ефросинина взяла откровенное интервью у Насти Каменских, где она рассказала все о своей жизни. Сама артистка объяснила, что во время интервью она была искренней и честной. Она показала фотографию, где можно увидеть, как она давала интервью Маше Ефросининой.
"Это я, и это мои чувства. Я была честной в каждом своем слове. Спасибо @mashaefrosinina", — написала в своей публикации украинская исполнительница Настя Каменских.
Люди, подписанные на страницу артистки, не смогли промолчать и оставить ее новую публикацию без своего внимания. Поэтому под ней стали появляться разные комментарии, где подписчики Насти Каменских стали критиковать ее за это интервью.
- Оо пошли оправдания.. Эхх.. судя по комментариям под видео, люди вам не поверили, даже Мария была со странным выражением лица, по-видимому, тоже удивлена вашим интервью.
- Настя, "котику", это интервью — трэш, все поняли, что Потап — "человек". Но Маша себя утонула в вашем г*вне.
- А мне даже неинтересно смотреть, потому что такие артисты — это полное разочарование. И неважно, какие там истории, это все оправдания, скоро и Винник появится со своей слезливой историей.
- Самая лживая, самая фальшивая!!!!
Напомним, мы писали о том, что известная украинская певица Настя Каменских высказалась о скандале с Потапом.
Ранее мы рассказывали, что популярная певица Настя Каменских объяснила, сколько денег она собрала на помощь ВСУ.
Также мы сообщали о том, что известная исполнительница Настя Каменских обратилась к Путину.