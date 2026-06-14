Найбажаніше взуття літа-2026: стильна альтернатива босоніжкам на підборах

Стильне взуття на танкетці. Фото: magnific

Літо — це завжди про свободу в гардеробі. Якщо взимку ми зазвичай ходимо по колу, адже маємо обмежений вибір між черевиками та чоботами, то з настанням тепла процес вибору взуття вже тішить більше. Дизайнери щоліта намагаються підкинути нам щось цікавеньке — або придумують нові форми, або дістають із шафи добре забуте старе.

Новини.LIVE з посиланням на Cosmopolitan розповість, яке трендове взуття стилісти пропонують носити у 2026 році.

Взуття, яке буде актуальним цього літа

На подіумах під час показів весна-літо знову з'явилася танкетка. Maison Margiela, Kiko Kostadinov та Zimmermann вирішили, що класичні підбори — це занадто передбачувано для спекотних днів, і повернули тренд із нульових. Модні блогери, звісно, підхопили цю хвилю миттєво.

Але найцікавіше сталося тоді, калі танкетка зустрілася з головною базою будь-якого літа — звичайними в'єтнамками. Результат цього союзу зараз всюди в Instagram та TikTok.

Стильні в'єтнамки в образі. Фото: Instagram/phine.g

В'єтнамки на танкетці стали головним взуттєвим хітом, який носять і з легкими сукнями, і з розслабленими джинсами. На перший погляд, вони мають простий вигляд, але з претензією на стиль. У них відчувається нотка 2000-х.

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Взуття, що підійде під усе. Фото: Instagram/rebecaoksana

Звісно, взуття специфічне, але якщо ви шукаєте щось свіже для літніх аутфітів і готові до експериментів, здається, з'явився непоганий кандидат для наступного шопінгу.

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