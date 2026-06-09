Головні модні тренди літа 2026 родом із 90-х: про них знову усі згадали

Стильна дівчина. Фото: magnific

Щоб мати стильний вигляд цього літа, зовсім не обов'язково повністю міняти вміст шафи та витрачати багато грошей. Іноді достатньо додати всього кілька правильних деталей, які миттєво освіжать звичні образи.

Новини.LIVE з посиланням на стилістку Яну Марковську виділили три цікаві мікротренди, які зараз на піку популярності.

Спідниці-балони

Один із найгарячіших хітів сезону — це сукні та спідниці фасону "бабл" або простіше — балони. Багато дівчат побоюються такого крою, хвилюючись, що об'ємна нижня частина візуально додасть зайвих кілограмів. Проте стилістка запевняє, що боятися нічого. Цей силует, навпаки, дуже актуальний. До того ж річ максимально універсальна — вона однаково доречна і на денній прогулянці містом, і на вечірньому заході.

Чорна спідниця в образі. Фото з Instagram

З чим поєднувати спідницю-бабл:

Оскільки низ доволі об'ємний, балансуйте його з приталеними топами або простими базовими футболками.

Із взуття сюди ідеально підійдуть як лаконічні лофери чи витончені босоніжки на тонких ремінцях, так і класичні туфлі-човники.

Брюки капрі з 90-х

Свого часу цей фасон вважався досить суперечливим, і багато хто обіцяв собі більше ніколи його не вдягати. Але сьогодні капрі переживають справжнє переродження і претендують на звання універсальної речі.

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Важливо лише правильно стилізувати. Якщо поєднати їх із суворим піджаком та взуттям на підборах, вийде вишуканий міський образ, який має дорогий та ексклюзивний вигляд. А для розслаблених днів у відпустці капрі чудово пасуватимуть до легких повітряних блуз.

Капрі в стильному образі з піджаком. Фото з Instagram

Делікатні торочки

Тренд на бахрому та торочки тягнеться ще з зими, але для теплого сезону він помітно трансформувався. Важкі, масивні елементи залишилися в минулому. Зараз у пріоритеті максимальна легкість і витонченість.

@gozhe_style Тренд із 90-х, який спочатку всі хейтили, а зараз носять найстильніші жінки світу! 🕶️🔥 Досить купувати нудні речі, які роблять Вас невидимками. Прокачайте свій літній гардероб 2026 за допомогою 3 крутих мікротрендів: ❌ Замість нудних спідниць ➡️ Обирайте об'ємний силует Bubble (баббл). Поєднуйте з приталеним топом та кедами/лоферами, щоб образ мав легкий та архітектурний вигляд. ❌ Замість звичайних аксесуарів ➡️ Додайте делікатні торочки на пасок, сумку або літню спідницю. Рух тканини миттєво привертає увагу! ❌ Головний камбек сезону ➡️ Укорочені брюки капрі. Носимо в офіс зі строгими жакетами на підборах, а на відпочинок — з легкими розслабленими блузами. Це має вигляд дорогого ексклюзиву! 🚀 Який тренд готові приміряти, а що ніколи не вдягнете? #стиль2026 #літо #капрі #тренди2026 #порадистиліста ♬ оригінальний аудіозапис - ЯНА МАРКОВСЬКА l СТИЛІСТКА

Стилістка радить використовувати торочки як тонкий акцент. Це можуть бути сумки, ремені або поділ невагомої літньої спідниці. Величезний плюс цього декору в тому, що він оживає під час ходьби. Будь-який рух створює красиву динаміку, привертає увагу та робить навіть найпростіший одяг набагато цікавішим.

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