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Главная Гламур Самая модная обувь сезона, которая подойдет ко всему гардеробу

Самая модная обувь сезона, которая подойдет ко всему гардеробу

Ua ru
Дата публикации 14 июня 2026 22:52
Самая желанная обувь лета 2026 года: стильная альтернатива босоножкам на каблуке
Стильная обувь на танкетке. Фото: magnific

Лето — это всегда свобода в гардеробе. Если зимой мы обычно ходим по кругу, ведь у нас ограниченный выбор между ботинками и сапогами, то с наступлением тепла процесс выбора обуви уже доставляет больше удовольствия. Дизайнеры каждое лето пытаются предложить нам что-то интересное — то придумывают новые формы, то достают из шкафа давно забытое старое.

Новини.LIVE со ссылкой на Cosmopolitan расскажут, какую модную обувь стилисты предлагают носить в 2026 году.

Обувь, которая будет актуальной этим летом

На подиумах во время показов весна-лето снова появилась танкетка. Maison Margiela, Kiko Kostadinov и Zimmermann решили, что классические каблуки — это слишком предсказуемо для жарких дней, и вернули тренд из нулевых. Модные блогеры, конечно, подхватили эту волну мгновенно.

Но самое интересное произошло тогда, когда танкетка встретилась с главной базой любого лета — обычными вьетнамками. Результат этого союза сейчас повсюду в Instagram и TikTok.

Взуття, що підкидають соціальні мережі
Стильные вьетнамки в образе. Фото: Instagram/phine.g

Вьетнамки на танкетке стали главным обувным хитом, который носят и с легкими платьями, и с расслабленными джинсами. На первый взгляд, они выглядят просто, но с претензией на стиль. В них чувствуется нотка 2000-х.

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Обувь, которая подойдет ко всему. Фото: Instagram/rebecaoksana

Конечно, обувь специфическая, но если вы ищете что-то свежее для летних аутфитов и готовы к экспериментам, кажется, появился неплохой кандидат для следующего шопинга.

Ранее мы писали о том, какие вещи из 90-х идеально впишутся в современные образы. Актуальные тренды, вернувшиеся к нам из далекого прошлого.

Также Новини.LIVE сообщали, какие еще босоножки вернулись в моду спустя 45 лет. Разобрали, как их можно стилизовать, на примере принцессы Дианы.

лето трендовая обувь главные тренды
Юлия Радар - Редактор
Автор:
Юлия Радар
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