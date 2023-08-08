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Полуголая Ксения Мишина шокировала украинцев своим поступком

8 августа 2023 11:43
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Ксения Мишина показала неожиданный поступок – разделась и пробежала голой
Украинская актриса Ксения Мишина в шоу "Подкаты от Львова на джипе". Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Известная украинская актриса Ксения Мишина шокировала публику неожиданными кадрами. Популярная телезвезда сняла с себя топ и пробежалась по улице без нижнего белья, показав всем то, что она скрывает под одеждой.

Соответствующими кадрами Ксения Мишина поделилась на своей странице в Instagram.

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На видео, которое появилось на странице актрисы в социальной сети, можно увидеть кое-что неожиданное. Ксения решила снять с себя топ и побежать по улице с абсолютно голым телом сверху. При этом, актриса рекламирует один из магазинов одежды и рассказывает о скидке от своего имени.

"В вещах с INTERTOP ты всегда будешь топ. В @intertop.ua действует финальный сейл со скидками до -70%, а с промокодом "misha" для вас дополнительно -10%", — написала Ксения Мишина.

Впрочем, подписчики украинской актрисы разделились в своих мыслях по поводу нового видео. Поэтому под такими неожиданными кадрами начали появляться разного рода комментарии, где люди стали высказывать свое мнение по поводу поступка Ксении Мишиной.

  • Ужас… Зачем вы это делаете?
  • Что не сделаешь за деньги
  • Война и актерам на голову влияет!
  • Сколько стоит такая реклама?
  • Мдаа… От кого, от кого, но от Мишиной не ожидала такой рекламы
  • Неожиданно, но прикольно! Ксения, так держать! Людей надо удивлять, а то все пресные! Сыграли просто суперово, что значит "настоящая актриса"! Молодец
  • Служба безопасности начала проверку камер наблюдения..))) а те, кто отписался, — вам на исповедь
Комментарии со страницы Ксении Мишиной
Комментарии со страницы Ксении Мишиной. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Ксении Мишиной
Комментарии со страницы Ксении Мишиной. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Ксении Мишиной
Комментарии со страницы Ксении Мишиной. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что известная украинская актриса Ксения Мишина рассказала о том, что она попала в больницу.

Ранее мы рассказывали о том, что украинская телезвезда Ксения Мишина показала стройные ноги.

Также мы сообщали о том, что популярная актриса Ксения Мишина показала чувственное прощание со своей матерью.

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