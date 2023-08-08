Ксения Мишина показала неожиданный поступок – разделась и пробежала голой

Полуголая Ксения Мишина шокировала украинцев своим поступком
Известная украинская актриса Ксения Мишина шокировала публику неожиданными кадрами. Популярная телезвезда сняла с себя топ и пробежалась по улице без нижнего белья, показав всем то, что она скрывает под одеждой.
Соответствующими кадрами Ксения Мишина поделилась на своей странице в Instagram.
На видео, которое появилось на странице актрисы в социальной сети, можно увидеть кое-что неожиданное. Ксения решила снять с себя топ и побежать по улице с абсолютно голым телом сверху. При этом, актриса рекламирует один из магазинов одежды и рассказывает о скидке от своего имени.
"В вещах с INTERTOP ты всегда будешь топ. В @intertop.ua действует финальный сейл со скидками до -70%, а с промокодом "misha" для вас дополнительно -10%", — написала Ксения Мишина.
Впрочем, подписчики украинской актрисы разделились в своих мыслях по поводу нового видео. Поэтому под такими неожиданными кадрами начали появляться разного рода комментарии, где люди стали высказывать свое мнение по поводу поступка Ксении Мишиной.
- Ужас… Зачем вы это делаете?
- Что не сделаешь за деньги
- Война и актерам на голову влияет!
- Сколько стоит такая реклама?
- Мдаа… От кого, от кого, но от Мишиной не ожидала такой рекламы
- Неожиданно, но прикольно! Ксения, так держать! Людей надо удивлять, а то все пресные! Сыграли просто суперово, что значит "настоящая актриса"! Молодец
- Служба безопасности начала проверку камер наблюдения..))) а те, кто отписался, — вам на исповедь
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