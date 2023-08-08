Ксения Мишина показала неожиданный поступок – разделась и пробежала голой

Украинская актриса Ксения Мишина в шоу "Подкаты от Львова на джипе". Фото: скриншот с YouTube

Известная украинская актриса Ксения Мишина шокировала публику неожиданными кадрами. Популярная телезвезда сняла с себя топ и пробежалась по улице без нижнего белья, показав всем то, что она скрывает под одеждой.

Соответствующими кадрами Ксения Мишина поделилась на своей странице в Instagram.

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На видео, которое появилось на странице актрисы в социальной сети, можно увидеть кое-что неожиданное. Ксения решила снять с себя топ и побежать по улице с абсолютно голым телом сверху. При этом, актриса рекламирует один из магазинов одежды и рассказывает о скидке от своего имени.

"В вещах с INTERTOP ты всегда будешь топ. В @intertop.ua действует финальный сейл со скидками до -70%, а с промокодом "misha" для вас дополнительно -10%", — написала Ксения Мишина.

Впрочем, подписчики украинской актрисы разделились в своих мыслях по поводу нового видео. Поэтому под такими неожиданными кадрами начали появляться разного рода комментарии, где люди стали высказывать свое мнение по поводу поступка Ксении Мишиной.

Ужас… Зачем вы это делаете?

Что не сделаешь за деньги

Война и актерам на голову влияет!

Сколько стоит такая реклама?

Мдаа… От кого, от кого, но от Мишиной не ожидала такой рекламы

Неожиданно, но прикольно! Ксения, так держать! Людей надо удивлять, а то все пресные! Сыграли просто суперово, что значит "настоящая актриса"! Молодец

Служба безопасности начала проверку камер наблюдения..))) а те, кто отписался, — вам на исповедь

Комментарии со страницы Ксении Мишиной. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Ксении Мишиной. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Ксении Мишиной. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что известная украинская актриса Ксения Мишина рассказала о том, что она попала в больницу.

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