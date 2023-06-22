Даша Квіткова показала відверті фотографії – дівчина роздяглася на публіці

Колишня Микити Добриніна Даша Квіткова на фотосесії. Фото: instagram.com/p/Cts4yyQIHbn/

Українська блогерка, колишня ведучого Микити Добриніна та переможниця шоу "Холостяк-9" Даша Квіткова показала відверті знімки. Дівчина показала себе у напівоголеному вигляді, прикривши голі груди кофтою та розстібнувши свої штани.

Відповідними кадрами Даша Квіткова поділилася на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

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Після розлучення з ведучим Микитою Добриніним українська блогерка нібито "розправила крила". Дівчина дуже активно веде свою сторінці в соціальній мережі Instagram та показує себе геть з іншої сторони, шокуючи кожний раз свою аудиторію.

Цього разу, наприклад, Даша Квіткова показала себе в черговий раз у напівоголеному вигляді. Дівчина зняла з себе кофту білого кольору та прикрила нею голі груди. При цьому, брюки, в яких вона була на фотосесії, вона також розстібнула в районі поясу.

"Неймовірно подобається уся ця серія. Глибина, погляд, ніжність", — написала Даша Квіткова.

Користувачі мережі, які побачили нові фотографії в профілі Даші Квіткової, не змогли пройти повз них та почали обговорювати їх. Люди стали висловлювати невдоволену думку, підкреслюючи, як часто вона стала оголятися, та залишати свої коментарі.

До чого ця постійна напівоголеність?)) Що і кому ти хочеш цим довести?)) Постійна демонстрація своєї якоїсь "надзвичайної" сили цими поглядами

Повертайтеся до чоловіка, бо це правильно! Дитина має жити в родині з батьком!

Глибина чого? Незрозуміло, як носиться ця футболка. Чи ви про що?

Коментарі зі сторінки Даші Квіткової. Фото: скріншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Даші Квіткової. Фото: скріншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Даші Квіткової. Фото: скріншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що українська блогерка Даша Квіткова показала напівоголені фотографії.

Раніше ми розповідали про те, що блогерка Даша Квіткова пояснила, як можна подолати стрес.

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