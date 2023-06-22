Даша Квиткова показала откровенные фотографии – девушка разделась на публике

Бывшая Никиты Добрынина Даша Квиткова на фотосессии. Фото: instagram.com/p/Cts4yyQIHbn/

Украинская блогерша, бывшая ведущего Никиты Добрынина и победительница шоу "Холостяк-9" Даша Квиткова показала откровенные снимки. Девушка показала себя в полуобнаженном виде, прикрыв голую грудь кофтой и расстегнув свои штаны.

Соответствующими кадрами Даша Квиткова поделилась на своей странице в социальной сети Instagram.

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После развода с ведущим Никитой Добрыниным украинская блогерша будто "расправила крылья". Девушка очень активно ведет свою страницу в социальной сети Instagram и показывает себя с другой стороны, шокируя каждый раз свою аудиторию.

В этот раз, например, Даша Квиткова показала себя в очередной раз в полуобнаженном виде. Девушка сняла с себя кофту белого цвета и прикрыла ею голую грудь. При этом, брюки, в которых она была на фотосессии, она также расстегнула в районе пояса.

"Невероятно нравится вся эта серия. Глубина, взгляд, нежность", — написала Даша Квиткова.

Пользователи сети, увидевшие новые фотографии в профиле Даши Квитковой, не смогли пройти мимо них и начали обсуждать их. Люди стали выражать недовольную мысль, подчеркивая, как часто она стала оголяться, и оставлять свои комментарии.

К чему эта постоянная полуобнаженность?)) Что и кому ты хочешь этим доказать?)) Постоянная демонстрация своей какой-то "чрезвычайной" силы этими взглядами

Возвращайтесь к мужу, потому что это правильно! Ребёнок должен жить в семье с отцом!

Глубина чего? Непонятно, как носится эта футболка. Или вы о чем?

Комментарии со страницы Даши Квитковой. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Даши Квитковой. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Даши Квитковой. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что украинская блогерша Даша Квиткова показала полуобнаженные фотографии.

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