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"Відсутність виховання": Надя Дорофєєва облизала Мішу Кацуріна на очах у Володимира Дантеса

28 квітня 2023 15:30
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Надя Дорофєєва розлютила публіку новим фото з Мішею Кацуріним – українці незадоволені
Співачка Надя Дорофєєва під час інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Українська співачка, акторка та колишня солістка групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва поділилася новим фото з публікою. Популярна артистка показала себе з коханим Мішею Кацуріним та викликала серйозне обурення в українців.

Відповідну фотографію Надя Дорофєєва розмістила на своїй сторінці в Instagram.

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Не так давно українська артистка розійшлася зі співаком Володимиром Дантесом та закрутила роман з ресторатором та чоловіком своєї подруги Мішею Кацуріним. Після цього Надя Дорофєєва активно ділиться з публікою різними відео та фото зі своїм новим коханим.

Цього разу українська співачка показала себе у досить негарному світлі, позуючи з висунутим язиком з Мішею на камеру.

"13 мільйонів "Щоб не було" на ютуб Ми з @misha_katsurin дякуємо кожному", – написала українська виконавиця Надя Дорофєєва.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

Численні користувачі мережі не змогли пройти мимо та просто промовчати після того, як побачили фотографію української артистки. Люди почали залишати багато коментарів, висловлюючи свою думку про фотографію Наді Дорофєєвої та її коханого Міши Кацуріна.

"Для чого це виставляти.Зробити такий снімок може кожен, но виставляти на показ, це невихованість.Має бути табу.На жаль у вас цього немає. Фу.....", "Перебор, навіщо все на показ....", "Надя висміює коментарі і не думає що на неї підписанні мільйони дівчаток для яких вона кумир. Вона моделює аморальну поведінку і їй навіть це подобається. А навіщо так глибоко думати…", " І що ви хотіли показати? Відсутність виховання і пробачте мозку", – незадоволено висловилися підписники української співачки в коментарях.

Коментарі зі сторінки Наді Дорофєєвої
Коментарі зі сторінки Наді Дорофєєвої. Фото: скріншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Наді Дорофєєвої
Коментарі зі сторінки Наді Дорофєєвої. Фото: скріншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що співачка Надя Дорофєєва заспівала разом з коханим Мішею Кацуріним.

Раніше ми розповідали, що українська співачка Надя Дорофєєва розповіла про свою хворобу.

Також ми повідомляли про те, що артистка Надя Дорофєєва показала наслідки зйомок кліпу.

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