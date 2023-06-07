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"Насколько нужно быть безумным": Надя Дорофеева рассказала о зверстве Путина

7 июня 2023 17:30
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Надя Дорофеева показала, до чего россияне довели украинцев – последствия подрыва ГЭС
Бывшая участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева во время интервью. Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Украинская исполнительница и бывшая участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева прокомментировала ситуацию на Каховской ГЭС Херсонской области, которую взорвали россияне. Известная артистка рассказала о том, какие последствия возникли после того, что сделала Россия.

Соответствующую публикацию Надя Дорофеева разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

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"Это же насколько нужно захлебываться от желания уничтожить Украину и украинцев, насколько нужно быть омраченным властью и насколько нужно быть безумным, чтобы устроить это.. вот выжимки и не до конца осознанная информация на сегодняшний день : ‼️Это техногенная катастрофа, спрогнозировать пик затопления сейчас невозможно Сейчас около 80 населенных пунктов Херсона в зоне потенциального затопления. Большинство — временно оккупированы", — написала Надя Дорофеева.

Надя Дорофеева
Украинская певица Надя Дорофеева. Фото: скриншот с YouTube

Также бывшая участница группы "Время и Стекло" рассказала, что из–за подрыва Каховской ГЭС в реку Днепр попало огромное количество машинного масла. Кроме того, она напомнила, что из–за этой катастрофы, которую устроили российские войска, полностью затопило зоопарк, где погибли животные.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

"Из–за подрыва Каховской ГЭС в реку Днепр попали по меньшей мере 150 т машинного масла и может попасть еще более 300 т россиянами Каховской ГЭС представляет огромную угрозу для экологии юга Украины и временно оккупированного Крыма И это состояние сейчас. Реальных последствий мы еще не знаем. Держись Украина. Давайте сейчас реагировать быстро и помогать тем, кто в этом нуждается", — также добавила украинская певица.

Напомним, мы писали о том, что популярная украинская певица Надя Дорофеева обратилась ко всем женщинам.

Ранее мы рассказывали о том, что известная певица Надя Дорофеева собрала много денег для ВСУ.

Также мы сообщали, что украинская артистка Надя Дорофеева показала пикантное фото с Мишей Кацуриным.

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