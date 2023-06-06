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"Последствия будут ужасные": Потап предупредил украинцев о серьезной опасности

6 июня 2023 16:30
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Потап показал последствия подрыва Каховской ГЭС – рэпер предупредил украинцев об опасности
Украинский рэппер и продюсер Потап во время интервью. Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Известный украинский рэпер и продюсер, актер и заслуженный артист Украины Потап высказался об очередном преступлении россиян. Популярный артист прокомментировал подрыв Каховской ГЭС, который совершила Россия, и рассказал о начале агонии.

Соответствующие кадры Потап разместил на своей странице в социальной сети Instagram.

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"Подрыв Каховской ГЭС, это не просто террористический акт, это акт против самой природы, экологическая катастрофа к которой приведут последствия этого издевательства над природой, будут ужасны… это и есть маркер того, что наш враг ничего не может сделать и удержать и только разрушает и теряет, началась агония…", – написал украинский рэпер Потап.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Oleksii Potapenko (@realpotap)

Люди, увидевшие ужасные кадры последствий подрыва Каховской ГЭС, не смогли проигнорировать это и стали оставлять свои комментарии под публикацией украинского рэпера и продюсера.

"Мы живем на этой гес(Новая Каховка)и у нас затопило берег и зоопарк на берегу. В городе все+- хорошо. До Херсона и сел она только добирается,но они снизу и там будет тапочка. Некоторые части Херсона(остров) уже затоплены", "Россию надо уничтожить или она уничтожит все прекрасное на земле!", "Больная нация!!! Сердце щемит за последствия разрушения!!! России – страна навоз!!", "Гнилые изверги!!! Их надо стирать с лица земли!!!!Или они все живое угробят", – написали люди в комментариях.

Комментарии со страницы Потапа
Комментарии со страницы Потапа. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Потапа
Комментарии со страницы Потапа. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Потапа
Комментарии со страницы Потапа. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что известный украинский рэпер Потап присоединился к восстановлению жилья бабушки одного из военных ВСУ.

Ранее мы рассказывали о том, что популярный артист Потап высказался о своих заграничных поездках во время войны.

Также мы сообщали о том, что украинский артист Потап извинился перед публикой за свою песню.

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