Потап показал последствия подрыва Каховской ГЭС – рэпер предупредил украинцев об опасности

Украинский рэппер и продюсер Потап во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Известный украинский рэпер и продюсер, актер и заслуженный артист Украины Потап высказался об очередном преступлении россиян. Популярный артист прокомментировал подрыв Каховской ГЭС, который совершила Россия, и рассказал о начале агонии.

Соответствующие кадры Потап разместил на своей странице в социальной сети Instagram.

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"Подрыв Каховской ГЭС, это не просто террористический акт, это акт против самой природы, экологическая катастрофа к которой приведут последствия этого издевательства над природой, будут ужасны… это и есть маркер того, что наш враг ничего не может сделать и удержать и только разрушает и теряет, началась агония…", – написал украинский рэпер Потап.

Люди, увидевшие ужасные кадры последствий подрыва Каховской ГЭС, не смогли проигнорировать это и стали оставлять свои комментарии под публикацией украинского рэпера и продюсера.

"Мы живем на этой гес(Новая Каховка)и у нас затопило берег и зоопарк на берегу. В городе все+- хорошо. До Херсона и сел она только добирается,но они снизу и там будет тапочка. Некоторые части Херсона(остров) уже затоплены", "Россию надо уничтожить или она уничтожит все прекрасное на земле!", "Больная нация!!! Сердце щемит за последствия разрушения!!! России – страна навоз!!", "Гнилые изверги!!! Их надо стирать с лица земли!!!!Или они все живое угробят", – написали люди в комментариях.

Комментарии со страницы Потапа. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Потапа. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Потапа. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что известный украинский рэпер Потап присоединился к восстановлению жилья бабушки одного из военных ВСУ.

Ранее мы рассказывали о том, что популярный артист Потап высказался о своих заграничных поездках во время войны.

Также мы сообщали о том, что украинский артист Потап извинился перед публикой за свою песню.