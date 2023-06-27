Жена Виктора Павлика Катя Репяхова снова увеличила губы – очередная операция

Настолько недовольна своей внешностью? Катя Репяхова снова легла под нож
Молодая жена известного украинского певца и народного артиста Украины Виктора Павлика, блогерша Катя Репяхова сделала новую операцию. Женщина решила снова увеличить губы после того, как сделала ринопластику, и показала сам процесс пластической операции.
Соответствующие кадры Катя Репяхова разместила в разделе Stories на своей странице в социальной сети Instagram.
В последнее время молодая жена Виктора Павлика очень активно занимается изменениями своей внешности. Недавно Катя Репяхова сделала ринопластику, сменив свой нос, а еще раньше она наколола губы. Впрочем, губы ей показались не такими, как она хотела, потому она снова решила их подколоть.
Украинская блогерша призналась в том, что она довольна тем, как выглядит сейчас ее профиль, но она хочет исправить асимметрию с помощью косметолога. Поэтому женщина Виктора Павлика снова решилась на операцию по увеличению губ.
Молодая женщина крупным планом показала весь процесс увеличения своих губ. Так, нос Кати стал гораздо меньше после ринопластики, а ее губы теперь выглядят по-другому. Впрочем, женщина ранее говорила о том, что она планирует изменить свой подбородок с помощью подтяжки.
Катя Репяхова отметила, что процесс увеличения губ совершенно безболезнен, ведь перед этим вводится местная анестезия.
После операции жена народного артиста показала, какими были ее губы до операции и каковы они сейчас.
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