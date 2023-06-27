Жена Виктора Павлика Катя Репяхова снова увеличила губы – очередная операция

Жена Виктора Павлика Катя Репяхова на праздновании годовщины с мужем. Фото: instagram.com/p/Ct8asCQt3AR/?hl=ru

Молодая жена известного украинского певца и народного артиста Украины Виктора Павлика, блогерша Катя Репяхова сделала новую операцию. Женщина решила снова увеличить губы после того, как сделала ринопластику, и показала сам процесс пластической операции.

Соответствующие кадры Катя Репяхова разместила в разделе Stories на своей странице в социальной сети Instagram.

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В последнее время молодая жена Виктора Павлика очень активно занимается изменениями своей внешности. Недавно Катя Репяхова сделала ринопластику, сменив свой нос, а еще раньше она наколола губы. Впрочем, губы ей показались не такими, как она хотела, потому она снова решила их подколоть.

Украинская блогерша призналась в том, что она довольна тем, как выглядит сейчас ее профиль, но она хочет исправить асимметрию с помощью косметолога. Поэтому женщина Виктора Павлика снова решилась на операцию по увеличению губ.

Stories Кати Репяховой. Фото: скриншот из Instagram

Stories Кати Репяховой. Фото: скриншот из Instagram

Молодая женщина крупным планом показала весь процесс увеличения своих губ. Так, нос Кати стал гораздо меньше после ринопластики, а ее губы теперь выглядят по-другому. Впрочем, женщина ранее говорила о том, что она планирует изменить свой подбородок с помощью подтяжки.

Stories Кати Репяховой. Фото: скриншот из Instagram

Катя Репяхова отметила, что процесс увеличения губ совершенно безболезнен, ведь перед этим вводится местная анестезия.

Stories Кати Репяховой. Фото: скриншот из Instagram

После операции жена народного артиста показала, какими были ее губы до операции и каковы они сейчас.

Напомним, мы писали о том, что молодая жена Виктора Павлика Катя Репяхова рассказала о его проблемах со здоровьем.

Ранее мы рассказывали о том, что супруга Виктора Павлика показала, как ее изменила пластическая операция.

Также мы сообщали о том, что Катя Репяхова обратилась к публике после скандала вокруг ее супруга Виктора Павлика.