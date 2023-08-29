Настя Каменських зганьбилася через виступ на Чорноморських іграх – люди не мовчали

Українська співачка Настя Каменських на виступі в шоу "Х-фактор" 4 роки тому. Фото: скриншот з YouTube

Українська співачка Настя Каменських показала свій виступ на благодійному дитячому фестивалі "Чорноморські ігри", який цього року відбувся у Києві. Відома виконавиця показала, як на сцені вона співала разом з дітьми.

Відповідним відео Настя Каменських поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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Виступ на "Чорноморських іграх"

Відома українська співачка виступила на дитячому фестивалі, який відбувся у Києві. Вона зазначила, що у дитячих голосах відчувається великий патріотизм та гордість за Україну. Можна помітити, що на сцені з Настею Каменських співали діти різного віку.

Публікація Насті Каменських з виступу на "Чорноморських іграх". Фото: скриншот з Instagram

"На Чорноморських іграх заспівали з нашими талановитими, маленькими Українцями. І це завжди дуже чуттєва мить. У їхніх голосах звучить не лише пісня, а й справжнє почуття патріотизму та гордості за свою країну. В кожному слові відчуваєш їхню безмежну любов до України і віру в світле майбутнє", — підписала свою публікацію з виступом Настя Каменських.

Реакція мережі

Серед підписників української співачки одразу ж з’явилася дискусія стосовно її виступу. Під публікацією Насті люди стали писати як позитивні, так і негативні коментарі стосовно її виступу на "Чорноморських іграх".

Хіба можна стримати сльози... Люблю Вас

Тільки контролюйте свою зверхність хоча б при спілкуванні з дітьми, бо те, з якою міною і циканням давали їм автограф, — це просто якась жесть. Коли дитина повернулась і сказала, що більше ні в кого попросить автограф, бо вона себе почувала "якоюсь не такою"! Ти попутала береги, "зірка", мася, зайка!

Всі дітки дуже талановиті! Наймолодша, Марічка, — артистка-волонтерка! @chados_official Вона та її братик були на західній Україні та за кордоном. Співають та збирають кошти на ЗСУ! Марічка, ти наша гордість!!!

Коментарі зі сторінки Насті Каменських. Фото: скриншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Насті Каменських. Фото: скриншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Насті Каменських. Фото: скриншот з Instagram

Що відомо про фестиваль "Чорноморські ігри"?

"Чорноморські ігри" — це масштабний благодійний дитячий фестиваль, який проходить у Скадовську на Херсонщині з 1998 року. На жаль, через повномасштабну війну в Україні цей фестиваль довелося перенести до Києва, адже Скадовськ зараз перебуває під контролем російських військ.

На цьому фестивалі виступають не тільки маленькі таланти різних віків, а й багато українських зірок, які їх підтримують.

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