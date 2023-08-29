Настя Каменских опозорилась из-за выступления на Черноморских играх – люди не молчали

Украинская певица Настя Каменских на выступлении в шоу "Х-фактор" 4 года назад. Фото: скриншот с YouTube

Украинская певица Настя Каменских показала свое выступление на благотворительном детском фестивале "Черноморские игры", который в этом году состоялся в Киеве. Известная исполнительница показала, как на сцене она пела с детьми.

Соответствующим видео Настя Каменских поделилась на своей странице в Instagram.

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Выступление на "Черноморских играх"

Известная украинская певица выступила на детском фестивале, который прошел в Киеве. Она отметила, что в детских голосах ощущается большой патриотизм и гордость за Украину. Можно заметить, что на сцене с Настей Каменских пели дети всех возрастов.

Публикация Насти Каменских с выступления на "Черноморских играх". Фото: скриншот из Instagram

"На Черноморских играх спели с нашими талантливыми, маленькими Украинцами. И это всегда очень чувственный момент. В их голосах звучит не только песня, но и настоящее чувство патриотизма и гордости за свою страну. В каждом слове испытываешь их безграничную любовь к Украине и веру в светлое будущее", — подписала свою публикацию с выступлением Настя Каменских.

Реакция сети

Среди подписчиков украинской певицы сразу же появилась дискуссия по поводу ее выступления. Под публикацией Насти люди стали писать как позитивные, так и негативные комментарии по поводу ее выступления на "Черноморских играх".

Разве можно сдержать слезы... Люблю Вас

Только контролируйте свое превосходство хотя бы при общении с детьми, потому что то, с какой миной и цыканьем давали им автограф, — это просто какая-то жесть. Когда ребенок вернулся и сказал, что больше не у кого попросить автограф, потому что он себя чувствовал "каким-то не таким"! Ты попутала берега, "звезда", мася, зайка!

Все детки очень талантливы! Самая молодая, Маричка, — артистка-волонтерша! @chados_official Она и ее братик были на западной Украине и за рубежом. Поют и собирают средства на ВСУ! Маричка, ты наша гордость!

Комментарии со страницы Насти Каменских. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Насти Каменских. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Насти Каменских. Фото: скриншот из Instagram

Что известно о фестивале "Черноморские игры"?

"Черноморские игры" — это масштабный благотворительный детский фестиваль, который проходит в Скадовске Херсонской области с 1998 года. К сожалению, из-за полномасштабной войны в Украине этот фестиваль пришлось перенести в Киев, ведь Скадовск сейчас находится под контролем российских войск.

На этом фестивале выступают не только маленькие таланты разных возрастов, но и много украинских звезд, которые поддерживают их.

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