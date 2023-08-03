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"Взагалі наср*ти": Настя Каменських намагалася сподобатися, але "сіла в калюжу"

3 серпня 2023 11:11
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Настя Каменських показала свого улюбленця – українці одразу принизили її
Українська співачка Настя Каменських під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Відома українська виконавиця та дружина репера Потапа Настя Каменських (NK) звернулася до своїх шанувальників. Популярна артистка показала свого маленького улюбленця та поцікавилася в підписників, чи сумували вони за ним.

Відповідну фотографію Настя Каменських розмістила на своїй сторінці в Instagram.

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Після повернення з-за кордону Настю Каменських стали дуже сильно хейтити за її діяльність та минуле життя. Буквально під кожною публікацією є критика від українців, але вона продовжує активно вести свою сторінку в соціальній мережі Instagram.

Цього разу українська виконавиця показала милу фотографію, яку вона, судячи з усього, зробила під час пробіжки. На знімку Настя Каменських стоїть в спортивному наряді та тримає у руках свого улюбленця, маленьку собачку Мімі.

"Сумували? Моя Мімі", — підписала фотографію українська співачка Настя Каменських.

Публікація Насті Каменських
Публікація української співачки Насті Каменських. Фото: скриншот з Instagram

Втім, це питання не залишилося осторонь, оскільки підписники української артистки одразу ж почали негативно висловлюватися, залишаючи декілька незадоволених коментарів під новою публікацією Насті Каменських.

  • Хаххахахха, взагалі наср*ти, невідомо, чому це потрапило в мою стрічку
  • Звичайно ж все занудьгували без твого проплаченого ниття, як всі ракети збили, але одна, все таки, потрапила в будинок!
  • Якщо чесно, навіть не згадували
Коментарі зі сторінки Насті Каменських
Коментарі зі сторінки Насті Каменських. Фото: скриншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Насті Каменських
Коментарі зі сторінки Насті Каменських. Фото: скриншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Насті Каменських
Коментарі зі сторінки Насті Каменських. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що відома українська співачка Настя Каменських порушила тему тотального контролю. 

Раніше ми розповідали про те, що українська артистка Настя Каменських показала милі кадри з дітьми. 

Також ми повідомляли про те, що українська співачка Настя Каменських отримала багато смішних пародій на своє інтерв’ю.

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