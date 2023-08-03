Настя Каменських показала свого улюбленця – українці одразу принизили її

"Взагалі наср*ти": Настя Каменських намагалася сподобатися, але "сіла в калюжу"
Відома українська виконавиця та дружина репера Потапа Настя Каменських (NK) звернулася до своїх шанувальників. Популярна артистка показала свого маленького улюбленця та поцікавилася в підписників, чи сумували вони за ним.
Відповідну фотографію Настя Каменських розмістила на своїй сторінці в Instagram.
Після повернення з-за кордону Настю Каменських стали дуже сильно хейтити за її діяльність та минуле життя. Буквально під кожною публікацією є критика від українців, але вона продовжує активно вести свою сторінку в соціальній мережі Instagram.
Цього разу українська виконавиця показала милу фотографію, яку вона, судячи з усього, зробила під час пробіжки. На знімку Настя Каменських стоїть в спортивному наряді та тримає у руках свого улюбленця, маленьку собачку Мімі.
"Сумували? Моя Мімі", — підписала фотографію українська співачка Настя Каменських.
Втім, це питання не залишилося осторонь, оскільки підписники української артистки одразу ж почали негативно висловлюватися, залишаючи декілька незадоволених коментарів під новою публікацією Насті Каменських.
- Хаххахахха, взагалі наср*ти, невідомо, чому це потрапило в мою стрічку
- Звичайно ж все занудьгували без твого проплаченого ниття, як всі ракети збили, але одна, все таки, потрапила в будинок!
- Якщо чесно, навіть не згадували
Нагадаємо, ми писали про те, що відома українська співачка Настя Каменських порушила тему тотального контролю.
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