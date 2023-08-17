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Наталка Денисенко згадала, як їй в Росії пропонували роботу

17 серпня 2023 15:20
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Наталці Денисенко пропонували роботу в Росії – сталося це під час війни
Українська акторка Наталка Денисенко під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Відома українська акторка Наталка Денисенко дала відверте інтерв’ю та розповіла про свій досвід. Українська телезірка згадала, як під час повномасштабної війни їй писав російський режисер та пропонував їй обговорити одну роль.

Про це Наталка Денисенко розповіла в інтерв’ю каналу "24 Канал"

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Спілкування з російським режисером

Українська телезірка розповіла, як після початку повномасштабної війни з нею зв’язався один кінорежисер з Росії. Під час листування російський режисер пропонував їй поспілкуватися про якусь роль. Втім, українська акторка відмовилася, заявивши, що вона не працює з росіянами.

Наталка Денисенко зізналася, що вона ніколи не знімалася в російських кіно та серіалах, тому вона не повинна бути в базах на кастингах у Росії. За її словами, до повномасштабної війни вона знімалася виключено в українських серіалах.

Наталья Денисенко
Українська акторка Наталка Денисенко на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

"Після повномасштабного вторгнення моєму менеджеру написав російський режисер. Але не російською, а англійською мовою. Він написав дуже обережно й толерантно, пропонував поговорити про якусь роль. Однак, ми не продовжили спілкування. Я категорично відмовилася і зазначила, що ми не працюємо з росіянами взагалі", — розповіла українська акторка.

Кар’єра Наталки Денисенко

Акторка зізналася, що на початку повномасштабної війни вона думала, що її кар’єра закінчилася. Але минулого року їй сказали, що відновлюються зйомки проєктів, тому вона видихнула з полегшенням.  

Наталья Денисенко
Українська акторка Наталка Денисенко під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

"Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, одразу з'явилася думка, що моя акторська кар'єра завершена. Але влітку 2022 року мені зателефонували і сказали, що починають знімати проєкти. Тепер я впевнена, що все буде добре! А після війни взагалі супер!", — радісно згадала Наталка Денисенко.

Нагадаємо, ми писали про те, що відома українська акторка Наталка Денисенко показала своє тіло в прозорому вбранні. 

Раніше ми розповідали про те, що українська акторка Наталка Денисенко показала себе в купальнику. 

Також ми повідомляли про те, що українська телезірка Наталка Денисенко зізналася, чи робила вона пластичні операції. 

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