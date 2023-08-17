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Наталья Денисенко вспомнила, как ей в России предлагали работу

17 августа 2023 15:20
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Наталье Денисенко предлагали работу в России – произошло это во время войны
Украинская актриса Наталья Денисенко во время интервью. Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Известная украинская актриса Наталья Денисенко дала откровенное интервью и рассказала о своем опыте. Украинская телезвезда вспомнила, как во время полномасштабной войны ей писал российский режиссер и предлагал обсудить одну роль.

Об этом Наталья Денисенко рассказала в интервью каналу "24 Канал"

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Общение с российским режиссером

Украинская телезвезда рассказала, как после начала полномасштабной войны с ней связался один кинорежиссер из России. Во время переписки российский режиссер предлагал ей пообщаться о какой-то роли. Впрочем, украинская актриса отказалась, заявив, что она не работает с россиянами.

Наталья Денисенко призналась, что она никогда не снималась в российских кино и сериалах, поэтому она не должна находиться в базах на кастингах в России. По ее словам, до полномасштабной войны она снималась исключительно в украинских сериалах.

Наталья Денисенко
Украинская актриса Наталья Денисенко на интервью. Фото: скриншот с YouTube

"После полномасштабного вторжения моему менеджеру написал российский режиссер. Но не на русском, а на английском языке. Он написал очень осторожно и толерантно, предлагал поговорить о какой-то роли. Однако, мы не продолжили общение. Я категорически отказалась и отметила, что мы не работаем с россиянами вообще", — рассказала украинская актриса.

Карьера Натальи Денисенко

Актриса призналась, что в начале полномасштабной войны она думала, что ее карьера закончилась. Но в прошлом году ей сказали, что возобновляются съемки проектов, поэтому она выдохнула с облегчением.

Наталья Денисенко
Украинская актриса Наталья Денисенко во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

"Когда началось полномасштабное вторжение, сразу появилась мысль, что моя актерская карьера завершена. Но летом 2022 года мне позвонили по телефону и сказали, что начинают снимать проекты. Теперь я уверена, что все будет хорошо! А после войны вообще супер!", — радостно вспомнила Наталья Денисенко.

Напомним, мы писали о том, что известная украинская актриса Наталья Денисенко показала свое тело в прозрачном наряде.

Раньше мы рассказывали о том, что украинская актриса Наталья Денисенко показала себя в купальнике.

Также мы сообщали о том, что украинская телезвезда Наталья Денисенко призналась, делала ли она пластические операции.

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