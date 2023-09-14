Денисенко зізналася, як її чіпляють хейтери – доки чоловік у ЗСУ

Українська акторка Наталка Денисенко на інтерв'ю у Маші Єфросиніної. Фото: скриншот з YouTube

Відома українська акторка Наталка Денисенко дала відверте інтерв’ю Маші Єфросиніній. Під час спілкування з ведучою телезірка розповіла, як вона реагує на образливі слова, які їй пишуть підписники в коментарях під різними публікаціями.

Інтерв’ю з Наталкою Денисенко Маша Єфросиніна розмістила на своєму каналі в YouTube.

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Реакція на образливі коментарі

Акторка зізналася, що її дуже чіпляє критика, яку пишуть деякі користувачі мережі на її сторінці в Instagram. Вона розповіла про те, що їй каже з цього приводу її чоловік, який зараз перебуває в армії. За словами Наталки, її коханий закликає не звертати увагу на це.

"В мене дуже мудрий чоловік, і він мені каже: "Не реагуй, нічого не пиши". Він каже, що те, що вони пишуть, — це чисто для того, щоб обговорити. Насправді, це нікому, по суті, неважливо. Важливо те, що є між нами, те що, я роблю, і те, що ти робиш. А виправдовуватися, щось пояснювати комусь іншому, не треба вступати в цю полеміку", — зізналася українська телезірка.

Українська акторка Наталка Денисенко на інтерв'ю у Маші Єфросиніної. Фото: скриншот з YouTube

Також вона пояснила, які коментарі пишуть їй користувачі мережі Instagram.

"Якщо пишуть безсоромні коментарі, я просто блокую. Я зрозуміла, що не треба витрачати на цих людей свій час. Або коли я виставляю якісь красиві фоточки, де я усміхнена, мені пишуть: "Боже, що ви робите. Бідний Андрій. Ви тут позуєте, а він в окопі". Ну от від чого людина може таке написати? І що я їй поясню? Як я їй поясню?", — каже Наталка Денисенко.

Де зараз чоловік

Коханий Наталки, відомий актор Андрій Федінчик, на початку повномасштабної війни пішов захищати рідну країну. Зустрічі в них, на жаль, не такі часті, як цього б хотілося, але кожен раз акторка показує кадри з цієї довгоочікуваної зустрічі.

Наприклад, нещодавно Наталка Денисенко показала фото зі своїм чоловіком, в якого вже виросла борода під час служби в армії. На фото акторка прогулюється Києвом разом з Андрієм та їхнім маленьким сином, якого, до речі, звуть теж Андрій.

Українська телезірка Наталка Денисенко зі своїм чоловіком Андрієм Федінчиком у Києві. Фото: Instagram Наталки Денисенко

Чоловік Наталки Денисенко Андрій Федінчик із сином Андрієм у Києві. Фото: Instagram Наталки Денисенко

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