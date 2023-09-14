Денисенко призналась, как ее цепляют хейтеры – пока муж в ВСУ

Украинская актриса Наталья Денисенко на интервью у Маши Ефросининой. Фото: скриншот с YouTube

Известная украинская актриса Наталья Денисенко дала откровенное интервью Маше Ефросининой. Во время общения с ведущей телезвезда рассказала, как она реагирует на обидные слова, которые ей пишут подписчики в комментариях под разными публикациями.

Интервью с Натальей Денисенко Маша Ефросинина разместила на своем канале в YouTube.

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Актриса призналась, что ее очень цепляет критика, которую пишут некоторые пользователи сети на ее странице в Instagram. Она рассказала о том, что ей говорит по этому поводу ее муж, который находится сейчас в армии. По словам Натальи, ее любимый призывает не обращать на это внимания.

"У меня очень мудрый муж, и он мне говорит: "Не реагируй, ничего не пиши". Он говорит, что то, что они пишут, — это чисто для того, чтобы обсудить. На самом деле, это никому, по сути, неважно. Важно то, что есть между нами, то, что я делаю, и то, что ты делаешь. А оправдываться, что-то объяснять кому-то другому, не надо вступать в эту полемику", — призналась украинская телезвезда.

Украинская актриса Наталья Денисенко на интервью у Маши Ефросининой. Фото: скриншот с YouTube

Также она объяснила, какие комментарии пишут ей пользователи сети Instagram.

"Если пишут бесстыжие комментарии, я просто блокирую. Я поняла, что не надо тратить на этих людей свое время. Или когда я выставляю какие-то красивые фоточки, где я улыбчивая, мне пишут: "Боже, что вы делаете. Бедный Андрей. Вы здесь позируете, а он в окопе". Ну вот от чего человек может такое написать? И что я ему объясню? Как я ему объясню?", — говорит Наталья Денисенко.

Где сейчас муж

Любимый Натальи, известный актер Андрей Фединчик, в начале полномасштабной войны пошел защищать родную страну. Встречи у них, к сожалению, не такие частые, как этого хотелось бы, но каждый раз актриса показывает кадры с этой долгожданной встречи.

К примеру, недавно Наталья Денисенко показала фото со своим мужем, у которого уже выросла борода во время службы в армии. На фото актриса прогуливается по Киеву вместе с Андреем и их маленьким сыном, которого, кстати, зовут тоже Андрей.

Украинская телезвезда Наталья Денисенко со своим мужем Андреем Фединчиком в Киеве. Фото: Instagram Натальи Денисенко

Муж Натальи Денисенко Андрей Фединчик с сыном Андреем в Киеве. Фото: Instagram Натальи Денисенко

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