Японський манікюр: тренд, який робить руки доглянутими навіть без покриття

Манікюр. Фото: magnific

Постійне оновлення гель-лаку та складні дизайни рано чи пізно дають про себе знати. Нігті починають ламатися і втрачають свій природний блиск. Якщо вам знайома ця проблема, не поспішайте записуватися на чергове нарощування, щоб приховати дефекти. Зараз у тренді здоровий мінімалізм, а саме — японський манікюр.

Новини.LIVE з посиланням на видання Myself розповість детальніше про цей манікюр.

Японський манікюр в тренді

Ця техніка прийшла до нас, як неважко здогадатися, з Японії. І це не просто декоративна процедура, а повноцінне лікування. Тут ви не побачите звичних баночок з гелем, акрилом чи штучних топів. Весь секрет полягає в інтенсивному живленні та поліруванні.

Для процедури використовують спеціальну пасту, яка має багато корисних компонентів. У її складі:

бджолиний віск (створює захисний бар'єр);

морські водорості;

вітамін Е;

олія з рисових висівок та мінерали.

Компоненти запечатуються всередині нігтя, завдяки чому пластина відновлюється, починає швидше рости і набуває неймовірного, майже дзеркального глянцю. Найголовніше те, що для такого манікюру не обов'язково щоразу ходити до майстра. Достатньо один раз придбати готовий набір, який коштує приблизно як один-два походи в салон, і виділити трохи часу для себе.

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Очищення та підготовка

Спершу повністю змийте старе покриття. Бажано обрати безпечний засіб без ацетону. Можна зробити легкий скраб для рук, щоб прибрати суху шкіру навколо нігтів — так корисні речовини краще подіють.

Форма

Оскільки нігті після тривалого носіння гель-лаку зазвичай слабкі, краще прибрати зайву довжину. Зробіть акуратний м’який квадрат або закруглений мигдаль. Короткі нігті зараз в тренді.

Робота з кутикулою

Нанесіть засіб для розм'якшення (ремувер) та обережно посуньте кутикулу дерев'яною паличкою або пушером. Зрізати її ножицями не обов'язково — японська техніка любить делікатність і нетравматичність.

Втирання пасти

Це найважливіший етап. Візьміть трохи лікувальної пасти і за допомогою спеціального м'якого бафа, зазвичай іде в комплекті, акуратно втирайте її в кожен ніготь. Поверхня миттєво стане рівною та гладкою.

Закріплення пудрою

Далі наноситься мінеральна пудра. Вона працює як фінішне покриття: запечатує пасту всередині, додає нігтям ніжного рожевого відтінку і створює той самий фірмовий блиск, який триматиметься тижнями.

Зволоження

Наприкінці щедро змастіть пальці олійкою для кутикули, а на руки нанесіть улюблений живильний крем.

Результат вас точно здивує. Нігті будуть настільки доглянутими, здоровими та блискучими, що повертатися до кольорового лаку вам не захочеться ще дуже довго.

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