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Главная Гламур Натуральный маникюр в японском стиле, который выбирают во всем мире

Натуральный маникюр в японском стиле, который выбирают во всем мире

Ua ru
Дата публикации 11 июня 2026 17:18
Японский маникюр: тренд, который делает руки ухоженными даже без лака
Маникюр. Фото: magnific

Постоянное обновление гель-лака и сложные дизайны рано или поздно сказываются на ногтях. Они начинают ломаться и теряют свой естественный блеск. Если вам знакома эта проблема, не спешите записываться на очередное наращивание, чтобы скрыть дефекты. Сейчас в тренде здоровый минимализм, а именно — японский маникюр.

Новини.LIVE со ссылкой на издание Myself расскажет подробнее об этом маникюре.

Японский маникюр в тренде

Эта техника пришла к нам, как нетрудно догадаться, из Японии. И это не просто декоративная процедура, а полноценное лечение. Здесь вы не увидите привычных баночек с гелем, акрилом или искусственными топами. Весь секрет заключается в интенсивном питании и полировке.

Для процедуры используют специальную пасту, которая содержит много полезных компонентов. В ее составе:

  • пчелиный воск (создает защитный барьер);
  • морские водоросли;
  • витамин Е;
  • масло из рисовых отрубей и минералы.

Компоненты запечатываются внутри ногтя, благодаря чему пластина восстанавливается, начинает быстрее расти и приобретает невероятный, почти зеркальный блеск. Самое главное, что для такого маникюра не обязательно каждый раз ходить к мастеру. Достаточно один раз приобрести готовый набор, который стоит примерно как один-два посещения салона, и выделить немного времени для себя.

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Японский маникюр. Фото из Instagram

Очищение и подготовка

Сначала полностью смойте старое покрытие. Желательно выбрать безопасное средство без ацетона. Можно сделать легкий скраб для рук, чтобы удалить сухую кожу вокруг ногтей — так полезные вещества лучше подействуют.

Форма

Поскольку ногти после длительного ношения гель-лака обычно слабые, лучше убрать лишнюю длину. Сделайте аккуратный мягкий квадрат или закругленный миндаль. Короткие ногти сейчас в тренде.

Работа с кутикулой

Нанесите средство для размягчения (ремувер) и осторожно отодвиньте кутикулу деревянной палочкой или пушером. Срезать ее ножницами не обязательно — японская техника любит деликатность и нетравматичность.

Втирание пасты

Это самый важный этап. Возьмите немного лечебной пасты и с помощью специального мягкого бафа, обычно идущего в комплекте, аккуратно втирайте ее в каждый ноготь. Поверхность мгновенно станет ровной и гладкой.

Закрепление пудрой

Далее наносится минеральная пудра. Она работает как финишное покрытие: запечатывает пасту внутри, придает ногтям нежный розовый оттенок и создает тот самый фирменный блеск, который будет держаться неделями.

Увлажнение

В конце щедро смажьте пальцы маслом для кутикулы, а на руки нанесите любимый питательный крем.

@nusik_____

Какому маникюру вы отдаете предпочтение? И делали ли вы этот вид покрытия?🫶🏻#японскийманикюр #маникюр #manicure

♬ Spring of peace - Heitor Tremblay

Результат вас точно удивит. Ногти будут настолько ухоженными, здоровыми и блестящими, что возвращаться к цветному лаку вам не захочется еще очень долго.

Ранее мы писали о том, какой маникюр выбрать на это лето, чтобы приятно удивить всех окружающих. Ставка в нем сделана на полупрозрачность.

Также Новини.LIVE сообщали о трендовых вариантах педикюра. Этим летом не стоит бояться ярких цветов.

тренды ногти модный маникюр 2026
Юлия Радар - Редактор
Автор:
Юлия Радар
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