Головна Гламур Ваші ніжки будуть у центрі уваги: 3 трендові варіанти педикюру

Дата публікації: 26 травня 2026 19:45
Педикюр, який приверне увагу: 3 трендові варіанти на літо
Педикюр. Фото: magnific

Якщо у манікюрі тренди міняються з космічною швидкістю, то з педикюром усе набагато спокійніше й передбачуваніше. Тут панує стабільність. Звісно, база на кшталт ніжного нюду, чистого білого, фатального червоного чи навіть готичного чорного актуальна взагалі завжди, незалежно від сезону за вікном. Але влітку дівчат часто тягне на експерименти й соковиті барви.

Новини.LIVE з посиланням на Woman and Home покажуть три найгарячіші кольори для нігтів на ногах, які будуть повсюди цього літа.

Який педикюр зробити влітку

Лимонно-жовтий

Цього року всі буквально збожеволіли від жовтого манікюру. Якщо ви любите, коли нігті на руках і ногах в одному кольорі, сміливо для педикюра обирайте лимонний. Не бійтеся, що він буде мати занадто кричущий вигляд. Насправді цей пастельний відтінок ближчий до звичного кремового чи бежу, тому впишеться в будь-який гардероб, але додасть образу літнього настрою.

Жовтий колір в педикюрі в тренді
Жовтий колір нігтів. Фото з Instagram

Колір улюбленого Aperol

Яскравий помаранчевий колір — це пряма асоціація з прохолодним коктейлем десь на терасі. Неймовірно літній і сонячний варіант. Якщо ви зазвичай носите стримане, класичне взуття, такий педикюр стане яскравим акцентом. А щоб не перестаратися з яскравістю, на руках можна зробити щось максимально нейтральне.

Педикюр, що не залишиться без уваги
Помаранчевий колір. Фото з Instagram

Чиста класика — червоний

Для тих, хто не любить мудрувати й вигадувати велосипед, ідеально підійде класичний червоний або глибокий вишневий. Це безпрограшний варіант, який завжди має дорогий, доглянутий вигляд і пасує під будь-які босоніжки. Справжня інвестиція в елегантність.

Безпрограшний варіант педикюру
Червоні нігті. Фото з Instagram

Раніше ми писали про те, що манікюр в стилі ретро зараз набирає популярності. Він досить ефектний, хоч і універсальний.

Також ми повідомляли, які відтінки манікюру найкращий вигляд будуть мати на коротких нігтях. Тоді вони будуть стильні та доглянуті.

Юлія Радар - Редактор
Автор:
Юлія Радар
