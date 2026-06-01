Літній манікюр, який не залишиться без уваги у 2026 році (фото)

Дівчина на манікюрі. Фото: magnific

Цього літа серед актуальних нейл-трендів опинився дизайн, який буквально закохує в себе з першого погляду, — Angel Chrome Nails. Якщо ви втомилися від нюду, але й яскраві кольори — це не ваше, такий варіант стане ідеальним компромісом. Це дуже ніжний, повітряний манікюр із делікатним перламутровим переливом, який має вишуканий вигляд і пасує абсолютно до всього.

Новини.LIVE з посиланням на видання Myself детально розібрало цей тренд.

У чому суть "ангельського" манікюру

Багато хто плутає його зі звичайним втиранням (класичним хром-ефектом), але різниця суттєва. Традиційний хром дає щільний, майже металевий або дзеркальний блиск — золотий, срібний чи кольоровий.

Angel Chrome — це зовсім інша історія. Тут ставка зроблена на напівпрозорість. Секрет такого ефекту ховається у багатошаровості:

За основу беруть спокійну напівпрозору базу (молочну, кремову або ніжно-рожеву). Зверху наносять магнітний лак "котяче око" і створюють за допомогою магніту привабливий блик, що дає глибину. Фінальний штрих — невагома перламутра пудра, яку наносять на весь ніготь або тільки на окремі зони (наприклад, у центрі чи на кінчиках, як френч).

Завдяки цьому сам блиск красиво грає залежно від того, як падає сонячне світло.

Читайте також:

Найкращий вигляд такий дизайн манікюру буде мати при наступних умов:

Кольори: обирайте молочно-білий, зефірно-рожевий, персиковий, айворі або чистий нюд. Якщо хочеться трохи більше глибини, можна взяти сріблястий магнітний лак.

Форма нігтів: ідеальними будуть мигдалеподібні нігті середньої довжини — це робить пальці візуально довшими та витонченішими. Проте на короткому м'якому квадраті такий манікюр теж буде мати гарний вигляд.

Цей дизайн шикарно підкреслює засмагу та ідеально пасує до легкого літнього гардероба: лляних костюмів, білих бавовняних сорочок, романтичних суконь і відкритих сарафанів.

З такими нігтями можна спокійно ходити в офіс із суворим дрес-кодом, а ввечері йти на вечірку чи весілля до друзів.

Раніше ми писали про те, який педикюр можна спробувати зробити цього літа, якщо хочете бути в тренді. Мова про кольори, які будуть фактично всюди.

Також ми повідомляли про актуальний манікюр, що стилісти радять зробити на початку літа. Сподобається тим, хто любить класику в оновленому вигляді.