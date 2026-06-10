Італійський манікюр в тренді: техніка, яка візуально подовжує нігті

Манікюр. Фото: magnific

Б’юті-індустрія знайшла вихід для тих, хто мріє про витончені довгі нігті, але від природи чи через специфіку роботи має коротку нігтьову пластину. Мова йде про так званий італійський манікюр — візуальний трюк, що подовжує пальці та робить руки оптично витонченішими без жодного нарощування.

Про цей манікюр Новини.LIVE розповість детальніше з посиланням на Glamour.

Попри стабільну популярність класичного френчу, цей європейський метод став серйозним конкурентом на ринку. Його головна перевага — максимальна ефективність саме на коротких або широких нігтях.

Походження техніки цього манікюру

Насправді метод не є абсолютно новим. Професійні нейл-стилісти зазначають, що подібний спосіб нанесення покриття існував давно під назвою "slim-line". Раніше його використовували переважно для того, щоб допомогти майстрам-початківцям охайно розподіляти матеріал біля бічних валиків і не затікати на шкіру.

Сьогодні ж прийом переріс у повноцінний тренд, побудований на грі з пропорціями. Тут немає прив'язки до конкретної палітри чи складного дизайну — весь фокус зміщено на геометрію та візуальне звуження нігтьового ложа.

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Як досягається оптичний ефект

Технологія виконання базується на створенні правильних ліній та мікроскопічних відступів:

Попередня обробка. Майстер ретельно очищує зону кутикули, відсуваючи або зрізаючи її, щоб максимально відкрити корисну площу. Нанесення покриття. Однотонний лак розподіляють якомога ближче до основи, проте вздовж бічних країв нігтя залишають ледь помітні незафарбовані смужки. Ювелірна корекція. Щоб межа між кольором і натуральним нігтем залишалася бездоганно рівною, лінію вздовж шкіри очищують за допомогою ультратонкого пензля.

Сама наявність цих вільних міліметрів з обох боків створює ілюзію того, що нігтьова пластина значно вужча та довша, ніж є насправді.

Для італійської техніки підійде будь-який монохромний варіант: від глибоких темних і насичених червоних відтінків до спокійних нюдових тонів. Головне, щоб покриття було однотонним, оскільки зайві малюнки руйнують геометрію ефекту.

Щодо форми, то найкраще такий візуальний прийом працює на чіткому чи м'якому квадраті, а також на мигдалеподібних нігтях. Для підтримки акуратного вигляду рук фахівці радять не забувати про регулярне зволоження кутикули спеціальними оліями.

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