Действительно ли Камалия тайно вышла замуж – певица мгновенно призналась

Украинская певица Камалия во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Известная украинская исполнительница, актриса, модель и самая богатая артистка страны Камалия обратилась к публике. Популярная певица отреагировала на то, что о ней пишут журналисты, и высмеяла то, что она тайно вышла замуж в Пакистане.

Соответствующую публикацию Камалия разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

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"Обожаю эти потрясающие заголовки журналистов! Вот и пакистанские журналисты нашли сенсацию Цитую: "Камалия тайно вышла замуж в Пакистане? Судя по фотографиям, попавшим в распоряжение пакистанских СМИ, популярная украинская певица Камалия тайно вышла замуж за пакистанскую мегазвезду Сахира Али Бхагга. Фотографии слил друг, пожелавший остаться неизвестным, которого пригласили на свадебную вечеринку. Более подробная информация ожидается и будет отслеживать". Где–то я это уже видела)) Спасибо, уважаемые журналисты, за внимание ко мне", – написала Камалия.

Многочисленные пользователи сети подхватили это и начали оставлять много комментариев под публикацией украинской исполнительницы. Люди начали писать положительные мнения, высмеивая то, что написала в своей публикации Камалия.

"Без мене, мене женили А як Захур на це реагує?", "Новина для Вас це таємниця, а журналістам хліб, ну головне щоб у вас все добре було поруч, удачі вам, а також творчіх успіхів!!!!", "Камалия вас будут до пенсии выдавать замуж, а то и после))) такие шикарные женщины всегда ценятся!!!", "Ого, не лише наші журналюги всяке про вас видумають. Читала, що ваш чоловік забрав дітей, а вам лишив будинок", – написали люди в комментариях под публикацией Камалии.

Комментарии со страницы Камалии. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Камалии. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Камалии. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что популярная украинская певица Камалия объявила о совместной поездке за границу с Мохаммадом Захуром.

Раньше мы рассказывали о том, что известная артистка Камалия показала свой роскошный дом.

Также мы сообщали о том, что украинская исполнительница Камалия решила расстаться со своим мужем Мохаммадом Захуром.